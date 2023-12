"Hagamos una cosa. Si vos no sabés del tema, preguntémoselo a los jueces", espetó filoso Trebucq, lo cual no le cayó par nada en gracia al periodista de policiales, que contestó: "Me estás un poquito menospreciando, porque soy periodista y estoy dando mi opinión". El ex Crónica TV no reculó: "Pero vos mismo dijiste 'yo no sé'. Entonces, perfecto, preguntémosle a los jueces".

MILEI ANUNCIÓ EL DNU para DESREGULAR la ECONOMÍA - Telefe Noticias

Visiblemente ofuscado, Canaletti lanzó: "Estamos hablando con cierta altura, no me des una respuesta de cafetín. Yo te digo que es inconstitucional. Y yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con el público. Y tu participación es para esclarecer, no para decir ocurrencias y querer quedar mejor que el otro. ¿Está claro?".

"Bueno, perfecto. No sabía que eras abogado constitucionalista", retrucó Trebucq. "No se trata de eso, hermano. Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida, ¿qué miércoles tiene que ver?", devolvió Canaletti. "Para que quede claro, los abogados constitucionalistas entienden que (el DNU) no es constitucional", volvió a contestar filoso el Pelado.

"Entonces para qué me dijiste toda esta sarta de tonterías que me dijiste antes. Mirá, yo te voy a decir. Lo que tenés que decir vos es que esto es una cuestión política y que hay que hacer política en el Congreso. No se impone por la fuerza", expresó levantando el tono el veterano conductor.

"¿Me explicás como es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor?", solicitó irónico Trebucq.

image.png Una multitud se reunió frente al Congreso tras la cadena nacional de Milei en el que comunicó el DNU.

Canaletti no se iba a quedar callado ante tal provocación y disparó: "¿Vos querés que yo te lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. ¿De dónde saliste? Me voy a enojar porque esto es para el público, no es para vos ni para mí. Mirá que yo con el tema de la farándula no la voy, pero si vamos a hablar, vamos a hablar bien".

"¿Pero yo qué tengo que ver con la farándula? ¿Cómo es el tratamiento? Primero te digo que es bicameral, no unilateral", manifestó la figura de A24. "¿Qué? ¿Vos no lo conocés? Pero vos sos periodista, explicáselo vos a la gente", volvió a responder Canaletti, sin estar dispuesto a ceder, e insistió: "Explicáselo vos. ¿Para qué me preguntás a mí?".

"Si ni sabés cómo es...", atinó a contestar Trebucq, y el columnista de Mañanísima estalló y se levantó de su silla, fúrico:

No, no. Andate ahí, andate ahí querido, sos un maleducado. Con razón venís de donde venís. ¡Tomatelá! ¿Quién carajo sos? ¡Boludo! No, no. Andate ahí, andate ahí querido, sos un maleducado. Con razón venís de donde venís. ¡Tomatelá! ¿Quién carajo sos? ¡Boludo!

EL DESCARGO CONTRA TREBUCQ DE CANALETTI AL VOLVER AL ESTUDIO DESPUÉS DE ABANDONAR EL AIRE FURIOSO

Más tarde, Canaletti regresó a su lugar y realizó su descargo tras el momento caliente que protagonizó al aire. "El periodista no puede hacer periodismo de periodistas (...) Nuestro objetivo no es este pibe, no es el orate este, nuestro objetivo es usted, usted que está ahí", exclamó, señalando a la cámara.

-------

Más contenido en Urgente24:

2 tenedores libres en Puerto Madero para celebrar Navidad

Ford lanzó la bestia definitiva de las pickups

Robert Pattinson: Se filtran fotos de la casa que vendió por US$ 3 M

Los 10 mejores consejos para no engordar en Navidad