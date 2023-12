Los 10 mejores consejos para no engordar en Navidad

¿Qué hacer para no engordar en Navidad? ¿Qué hay que hacer para no subir de peso? ¿Cuáles son los mejores consejos para comer sin engordar? Por mucho tiempo las personas han buscado mil maneras de adelgazar y mantener el peso corporal bajo control. Y se ha descubierto que esto es posible principalmente adoptando buenos hábitos de vida, que se centran sobre todo en la dieta. Sin embargo, en la época navideña pareciera que es casi imposible no aumentar algunos kilos, tomando en cuenta que es una época para disfrutar en familia y comer, sí comer.