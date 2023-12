3 sencillas recetas caseras con pollo para Navidad

Caliente el horno a 190 ° C Esparza 1 cebolla picada y 2 zanahorias picadas en trozos grandes sobre la base de una fuente para asar en la que quepa todo el pollo de 1 ½ kg, pero que no lo inunde. Sazone generosamente la cavidad del pollo con sal y pimienta, luego rellénela con 2 mitades de limón y un manojo pequeño de tomillo (si lo usa) Coloque el pollo sobre las verduras, cubra la pechuga y las piernas con 25 g de mantequilla blanda y luego sazone el exterior con sal y pimienta. Colóquelo en el horno y déjelo sin tocar durante 1 hora y 20 minutos; esto le dará un pollo perfectamente asado. Para comprobarlo, pincha el muslo con una brocheta y el jugo debe salir claro. Retire con cuidado la lata del horno y, con unas pinzas, levante el pollo y colóquelo en un plato o tabla para que repose durante 15 a 20 minutos. Mientras levantas el plato, deja que los jugos del pollo salgan de la cavidad y caigan en la fuente para asar. Para preparar la salsa, coloque la fuente para asar a fuego lento, luego agregue 1 cucharada de harina y cocine a fuego lento hasta obtener una pasta arenosa de color marrón claro. Vierta poco a poco 250 ml de caldo de pollo, revolviendo todo el tiempo, hasta obtener una salsa espesa. Cocine a fuego lento durante 2 minutos, usando una cuchara de madera para revolver y raspando los trozos pegajosos de la lata. Colar la salsa en una cacerola pequeña , luego cocinar a fuego lento y sazonar al gusto. Cuando cortes el ave, agrega el jugo extra a la salsa.

Pechugas de pollo rellenas de queso crema con espinaca

Si lo que te gusta es la pechuga y aún más rellena, debes preparar esta receta saludable y navideña publicada en el sitio especializado Gastrolab.

Ingredientes:

1 pechuga de pollo, cortada en filetes delgados

250 gr de queso crema

100 gr de espinacas

1 huevo grande, batido

100 gr de harina de trigo

100 gr de pan molido

Aceite de oliva c/s

Sal con pimienta negra molida

Preparación:

Una vez que las espinacas están lavadas y perfectamente desinfectadas, escurre el exceso de agua y pica finamente, agrega en un bol y mezcla con el queso crema a temperatura ambiente. Salpimienta las pechugas y coloca una porción pequeña de la mezcla anterior, dobla los extremos de la pechuga de forma que tenga forma de rollo y sujeta los extremos con un par de palillos de madera, repite este paso para armar las demás piezas. Pasa cada una por el huevo batido, después por la harina y cubre con pan molido, repite este paso con las demás piezas. Calienta una sartén con suficiente aceite de oliva y fríe las pechugas por un par de minutos de cada lado hasta que tengan una consistencia ligeramente dorada, coloca en papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Sirve al gusto y disfruta de unas ricas pechugas rellenas de queso crema con espinacas.

Piccata de pollo

Puede que el nombre no resulte sencillo, pero hacer esta receta es muy fácil, además tiene un ingrediente estrella de la Navidad: alcaparras. El sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) ofrece los detalles.

Ingredientes:

3 pechugas de pollo

Sal y pimienta

Ajo granulado al gusto

1 taza de harina para todo uso

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de mantequilla salada

2 dientes de ajo picados

2 tazas de caldo de pollo

Jugo de 2 limones, más 1 limón, rebanado

1 /3 taza de vino blanco

1/4 taza de alcaparras

Preparación:

Limpiar las pechugas de pollo y secarlas. Con un cuchillo afilado, corte las pechugas por la mitad en seis chuletas finas. Sazone generosamente cada pieza con sal, pimienta y ajo granulado. Pasa cada trozo de pollo por harina y sacude el exceso. Dejar de lado. En una cacerola calienta 3 cucharadas de aceite de oliva y 1 cucharada de mantequilla con sal a fuego medio. Freír el pollo en tandas, aproximadamente 4 minutos por cada lado, hasta que cada pieza esté dorada. Remueve de la sartén y pon a un lado. Para hacer la salsa piccata, añade 1 cucharada de mantequilla con sal y 1 cucharada de aceite de oliva, y sofríe el ajo picado hasta que se dore ligeramente. Quite los trozos de pollo del fondo de la sartén. Agrega el caldo de pollo, el jugo de limón, el vino, las rodajas de limón y el ajo granulado. Batir y cocinar a fuego lento y ajustar la sal y la pimienta al gusto. Una vez que la salsa comience a burbujear, agregue las alcaparras. Vuelve a colocar el pollo en la sartén con la salsa y deja que todo hierva a fuego lento durante 5 minutos. Agregue más mantequilla para espesar la salsa si es necesario.

