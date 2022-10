Escándalo en la mesa de Mirtha Legrand: Elisa Carrió, Alconada Mon y La Nación vs. LN+

Sin filtro, Alconada Mon sintentizó:

Fue porque en el diario La Nación empezamos a revelar la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, y el eventual rol de Gustavo Arribas, titular de la AFI, en una serie de movimientos de dinero vinculado a operadores brasileños vinculados con el Lava Jato

"Es decir, eran dos ejes muy incómodos para el gobierno y, en los mismos días que publicamos eso, ordenaron seguirme a mí e, incluso, hay audios entre los espías sobre cómo intentan cazar a mis fuentes", profundizó.

Elisa Carrió: "Nunca me persiguieron más que en mi propio gobierno"

"Yo, que fui responsable de ese gobierno, quiero decir que la Coalición Cívica impugnó y no votó a (Silvia) Majdalani (Nº2 de la AFI de Macri). No la votamos ni en la Comisión Bicameral de Seguridad en 2011 y no le dimos el acuerdo en el Senado. En el caso de Arribas, ni bien vos publicaste la nota, yo lo denuncié y cerraron la causa. Te digo para que se sepa que no todos en Juntos por el Cambio somos iguales", le respondió Elisa Carrió al periodista especializado en Judiciales.

Luego, siguió:

Ahora, voy a decir algo más. Yo sufrí tanta persecución pero nunca como parte de sectores de mi propio gobierno, que hicieron un daño terrible, y tengo una causa bajo secreto de sumario porque no quiero involucrar a todo Juntos por el Cambio. El daño a mi familia es irreparable. Fue mi propio gobierno y fue el canciller Jorge Faurie, el segundo canciller de Mauricio Macri

La sorpresa de Mirtha al enterarse que Carrió y Alconada Mon recibieron amenazas de ambos lados

¿Qué es peor, la denuncia de Hugo Alconada Mon o el ninguneo del propio medio para el que trabaja?

Si algo faltaba era que el diario/portal La Nación volviera a ningunear una denuncia escandalosa por un integrante de su propio staff:

image.png

No solo el título fue solo sobre lo que dijo la exdiputada nacional y fracasada candidata a presidente sino que en la nota apenas lo mencionan al pasar:

image.png

