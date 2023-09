El promedio final del debate fue de 2.4 puntos y de más está decir que fue lo más visto en la TV Pública. Por otro lado, el rating general de la señal fue de 0.8.

Debate porteño: Cruces, chicanas y show para sumar votos (informe de Fernando Brovelli)

En el comienzo del debate, cada candidato tuvo un minuto para presentarse. Hubo un momento incómodo por un desperfecto técnico en el que el micrófono de Leandro Santoro no funcionaba. Ramiro Marra dijo que "parece que no pueden organizar un debate" y sus acompañantes gritaron que era vergonzoso. El problema se solucionó a los pocos segundos.

En las presentaciones, Marra adelantó que se enfocaría en que "el kirchnerismo quedaría tercero" y ellos "entrarían al balotaje"; el FIT que apuntaría contra el "ajuste del gobierno nacional y el FMI", el paquete de medidas de Milei "para liquidar a la clase trabajadora" y como el macrismo "entregó la ciudad a las corporaciones inmobiliarias"; Jorge Macri se concentró que que continuará "la transformación" de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta" y "reinterpretar los nuevos momentos y los nuevos tiempos", y Leandro Santoro en que al macrismo "se le acabaron las ideas" y que "buscan construir una alternativa de gobierno para una ciudad más justa".

image.png

El debate empezó caliente en el tópico de infraestructura y desarrollo urbano

Durante el debate respecto a temas de infraestructura y desarrollo urbano, el Subte y el código urbanístico fueron lo más mencionado. Aun así, los momentos que más se destacaron fueron los exabruptos que Ramiro Marra protagonizó enfrentando a sus contrincantes.

Tras una pregunta de Leandro Santoro, el candidato de La Libertad Avanza se enojó y le gritó que era "un hipócrita" y que se "metió con su trabajo en el sector privado" porque "odia a los que trabajan". En el mismo sentido, Marra acusó a Biasi por "cortar la calle" y criticó a una madre por amamantar a su hijo en una protesta en el Ministerio de Desarrollo Social. La candidata de FIT no se guardó una respuesta: "Y a vos qué carajo te importa lo que hacen los demás".

En cuanto a propuestas, Santoro y Biasi coincidieron en el problema del subte y el código urbanístico. El candidato del Unión por la Patria prometió auditar los "negocios inmobiliarios", "voltear las concesiones" y "sancionar un nuevo código", así como "llevar el subte a todos los barrios, 100% accesible, sin asbesto y las 24hs". Biasi, por su parte, apuntó a los problemas de los trabajadores del subte e insistió que para "un nuevo código urbanístico, tiene que participar la izquierda".

Marra insistió en "el control" tanto del kirchnerismo como del macrismo sobre los ciudadanos, aseguró que "la ciudad es un basural" y "da asco" y que el macrismo "sobregestiona" porque "creen que tienen el rol de administrar las vidas". Finalmente, Jorge Macri coincidió en modificar el código urbanístico porque "altera la fisionomía de los barrios" y aseguró que el desarrollo se debe "llevar a las avenidas y al sur de la ciudad.

Otro episodio de tensión se dio cuándo Macri acusó a Santoro por el quite de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, el candidato de UP aseguró que tanto Mauricio Macri como Rodríguez Larreta y el gobierno nacional manejaron mal la situación y que él no estaba de acuerdo con la conclusión para ninguno de los tres que realizó la Corte Suprema.

La salud mental y el drama de los enfermeros fueron protagonistas del segundo bloque

Si bien hubo coincidencias en la oposición respecto al estado de los hospitales y el vaciamiento de la salud pública, hubo duros cruces respecto a la gestión en la legislatura. Santoro y Biasi no se pusieron de acuerdo en lo que sucede en el recinto con los proyectos presentados de ambos lados y Marra aprovechó para acusarlos de "ser lo mismo" y "no preocuparse por los problemas de gestión real".

Jorge Macri llamó la atención en su conclusión por traer a la mesa el debate del aborto cuándo nadie lo había tocado. Para referenciar a la diversidad de la Ciudad aseguró que puede festejarse "el día del orgullo" y también "las dos vidas y el niño por nacer".

En cuanto a propuestas, Leandro Santoro insistió en "tratar en serio" el tema de la salud mental con más inversión en psicólogos y psiquiatras y "darle un reconocimiento y dignificación al sistema de salud y el personal esencial". Biasi fue más a fondo y pidió "que se pase a toda la enfermería a la carrera profesional".

Seguridad y Justicia

Al hablar de uno de los temas más demandados, la inseguridad, Santoro dijo que el problema de "no se resuelve estando en contra de la Policía sino apoyándola" y le consultó a Biasi si, más allá de las diferencias con el FIT, acompañarían la propuesta de nombrar el defensor del personal policial, a lo que la candidata de la izquierda dijo que sería "puro maquillaje".

"Lo que hay que hacer es meter las manos y ver lo que está pasando con las comisarias de la Ciudad", retrucó Biasi y puso de ejemplo el rol de la Policía en el asesinato de Lucas González: "No, defensores no. Hay que desmantelar esta policía corrupta".

A su turno, Macri habló de sus propuestas: "Voy a garantizar una Ciudad más segura trayendo los puntos seguros de Vicente López, teniendo patrullajes en motos, garantizando que la Policía en la calle tenga las taser, volver a recuperar la identificación de rostros que nos permitió detener más de mil delincuentes peligrosos".

Además, dijo que también "es imprescindible terminar con los piquetes y cortes" y cambiar el concepto de reincidencia por el de reiteración: "Cometes un delito y salís de prisión. Un delito más y quedas detenido a la espera de la pena".

Marra, a su tiempo, adelantó que en caso de ganar "vamos a hacer una cárcel porque están llenas y todavía hay gente para meter presa". Además, apuntó contra los piqueteros, a quienes acusó de "delincuentes", y le preguntó al candidato de Juntos por el Cambio "por qué no hacen nada".

"Seguro vamos a coincidir en esto Ramiro. Voy a ser implacable con los cortes de calle. Voy a trabajar para garantizar la libre circulación. Es falso que manifestarse supone impedirle a alguien laburar, estudiar o circular", le respondió Macri. Y afirmó que, como el derecho a manifestarse "es un derecho de adulto", por lo que dijo que va a demandar "a las organizaciones sociales cuando movilicen con niños".

Santoro criticó la política de seguridad del macrismo "como consecuencia de que dejaron de gobernar" y puso como ejemplo el caso del periodista que, a plena luz del día, acudió con una cámara a un bunker narco y compró droga. "Los medios tenían la lista de donde se vendía y fueron a comprar en vivo. Esto está pasando en esta Ciudad. Hoy la gente está indefensa", aseguró. Y reiteró que la solución es "controlando a la Policía y respaldándola".

Al igual que Macri y Marra, el candidato de UP dijo "defender las taser" porque "son una herramienta más que pueden tener los policías" y propuso incorporar policías. "Las brigadas que asesinaron a Lucas González lo mataron por racismo. A esos: condena. Pero la Policía que nos está cuidadnos a todos yo la quiero defender", prosiguió.

Santoro aprovechó también para recordar "que hace cuatro años falta un Policía. Falta Arshak (Karhanyan). No hemos logrado que el jefe de Gobierno reciba a la madre. No hay una foto de Arshak en un patrullero o comisaría. Es increíble que en una Ciudad como esta nos falte un Policía y la mayoría de ustedes se estén enterando por mi. Es imprescindible a la gente la verdad y que le digamos a la madre donde está su hijo".

