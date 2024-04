Eduardo de la Puente mostró el momento en que sufrió el ACV

Embed - Eduardo de la Puente on Instagram: "No deja de ser muy fuerte saber que, al momento de esta foto, estaba sufriendo un acv. Seguimos haciendo estudios y seguiré internado unos días pero la buena noticia es que no quedaron secuelas y, sobre todo, que recuperé gente que no debería haber abandonado jamás, incluyendo al más importante.. Volveremos a encontrarnos en breve. Gracias a todos. Ah, sí: acabo de salir de una hermosa anestesia y estoy un tanto sensible."

