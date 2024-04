La desafiante respuesta de Jorge Fontevecchia a Javier Milei

Fuerte, ¿no? Lo que podemos decirle al Presidente es que no pudo quebrarnos la Dictadura Miitar, no pudo quebrarnos (Carlos) Menem en el momento de de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted Fuerte, ¿no? Lo que podemos decirle al Presidente es que no pudo quebrarnos la Dictadura Miitar, no pudo quebrarnos (Carlos) Menem en el momento de de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted

Por el momento el Presidente no recogió el guante, pero no sería de extrañar que lo haga, como no puede ser de otra manera, por medio de sus redes sociales durante la jornada.

SiPreBa repudió los dichos de Javier Milei contra Romina Manguel y Editorial Perfil

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires expresó mediante sus redes sociales su solidaridad con la periodista de El Nueve, acusada por Milei de "buscar destruir", y con los trabajadores del conglomerado de medios de Fontevecchia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sipreba/status/1777722685570580522&partner=&hide_thread=false Repudiamos un nuevo ataque de Milei contra una periodista, @rominamanguel, con quien nos solidarizamos. A su vez, nos alerta y desagrada ver al Presidente festejando el hipotético quiebre de una empresa nacional, como Editorial Perfil, que emplea a más de 600 trabajadores/as. pic.twitter.com/9GM61tmIzf — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) April 9, 2024

