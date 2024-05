Eduardo Feinmann se cruzó con un piquetero y ligó hasta Jonatan Viale: "Recibís prebendas"

"Yo no fui a Olivos, no estoy en Olivos", replicó el conductor, quien no disimuló su disgusto ante el comentario. ""Bueno, tus compañeros", reculó Menéndez, pero volvió a la carga: "Pero si vos generalizás de esa forma, yo puedo generalizar también. Vi un listado. Los principales periodistas de LN+ se la pasan más en Olivos que en el canal. Jony Viale, [Luis] Majul. Y después hablan loas del Gobierno. ¿Qué tengo que pensar yo?".

"Majul no fue a la Quinta de Olivos. El otro que usted mencionó, no tengo idea", devolvió Feinmann, en un nuevo ninguneo a su ex compañero de pase y actual periodista de TN. "Yo lo vi en los medios, pero no importa. Si no fue a la Quinta de Olivos es porque debe tener un canil en la Quinta de Olivos", concluyó ácido Menéndez.

Cynthia García estalló contra Eduardo Feinmann y él la liquidó: "No te vi llorar..."

Esta semana trascendieron las imágenes de Cynthia García llorando al aire en el ciclo Duro de domar de C5N por las personas en situación de calle. Tal escena le valió numerosas críticas a la periodista, entre ellas de periodistas como Feinmann y hasta del propio Javier Milei.

Ante esto, García estalló desde su cuenta de X (ex Twitter) contra sus detractores y especialmente apuntó contra su par de Radio Mitre, quien recogió rápidamente el guante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agarra_pala/status/1790504614103515153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1790504614103515153%7Ctwgr%5E31322a6e1888ca8497e073946a231d9dd086d763%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcynthia-garcia-estallo-contra-eduardo-feinmann-y-el-la-liquido-no-te-vi-llorar-n577112&partner=&hide_thread=false | Feinmann se hizo un festín con EL PATÉTICO SHOW de la kuka Cynthia García llorando en C5N por el hambre y la pobreza:



"Arrancó la temporada de llanto en televisión, es muy impresionante. En los últimos 4 años no escuchó un puto de tacho de basura sonar... raro" @edufeiok pic.twitter.com/lJrGTquuhK — Agarra la Pala (@agarra_pala) May 14, 2024

Cabe destacar que Feinmann no se limitó a cuestionar las lágrimas de la ex 678 en sus redes sociales, como fue el caso de Gustavo Noriega y Ángel de Brito, sino que llevó el tópico al pase de LN+ junto a Ignacio Ortelli y Esteban Trebucq.

"Arrancó la temporada de llanto en televisión, es muy impresionante. En los últimos 4 años no escuchó un puto de tacho de basura sonar, raro", exclamó filoso el conductor. Casi instantáneamente, García le respondió mediante la red ex social del pajarito.

A Eduardo Feinmann, Gustavo Noriega y otres (SIC) les digo que son cómplices de esta política cruel que ya esta generando daños irreversibles. Como dato les comparto el índice de la caída de actividad industrial. Esto es lo que se traduce en catástrofe. Es información, sin lágrimas A Eduardo Feinmann, Gustavo Noriega y otres (SIC) les digo que son cómplices de esta política cruel que ya esta generando daños irreversibles. Como dato les comparto el índice de la caída de actividad industrial. Esto es lo que se traduce en catástrofe. Es información, sin lágrimas

Por otro lado, García también repartió contra Milei, quien realizó un polémico retuit contra ella. "Presidente, no se preocupe por mi llanto, no espero que pueda reconocer un momento de sensibilidad frente al hambre. Tampoco le voy a recordar quién soy y qué hice porque no importa y sus RT solo refuerzan la política de crueldad y miseria planificada que lleva adelante", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/edufeiok/status/1790797951272362142?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1790797951272362142%7Ctwgr%5E31322a6e1888ca8497e073946a231d9dd086d763%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcynthia-garcia-estallo-contra-eduardo-feinmann-y-el-la-liquido-no-te-vi-llorar-n577112&partner=&hide_thread=false Pero no lloraste ante esa catástrofe! @cyngarciaradio. No te vi llorar a moco tendido. No sonaban los tachos ? https://t.co/nNremB7mQX — Eduardo Feinmann (@edufeiok) May 15, 2024

En esta línea, García compartió una de sus editoriales del 2021 en la que criticó abiertamente el dato del 40% de pobreza que había trascendido por aquel entonces.

Sin embargo, esto no detuvo a Feinmann, quien en las últimas horas volvió a la carga, igual de ácido:

¡Pero no lloraste ante esa catástrofe! No te vi llorar a moco tendido. ¿No sonaban los tachos? ¡Pero no lloraste ante esa catástrofe! No te vi llorar a moco tendido. ¿No sonaban los tachos?

