Denunciaron a Milei por el viaje a España: Lijo quedó a cargo (piden que se excuse)

Milei adelantó su viaje a España y abordó el jueves el avión presidencial Arg01 y este viernes tiene previsto presentar su libro 'El camino del libertario' en el auditorio del diario La Razón. El sábado, en tanto, se reunirá con el líder de Vox, Santiago Abascal, en la previa a brindar un discurso el domingo en la convención de ese partido español que congregará además a otros líderes de derecha de Europa.

También el sábado el Presidente se reunirá en la embajada argentina en Madrid con empresarios españoles con intereses en la Argentina. El Gobierno hizo hincapié en este encuentro para defender el viaje, lo más parecido a uno institucional, ya que Milei no tiene previsto reunirse ni con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

Esta falta de agenda institucional generó fuertes críticas, dado que se acumulan los viajes presidenciales con esas características, pagados con el erario público.

"Se trata a todas luces de un viaje privado realizado con bienes públicos y pagado con fondos públicos del Estado Argentino", dice la denuncia penal.

En su presentación, Solano sostuvo que la "conducta llevada adelante, prima facie configura la comisión de los delitos" de defraudación, fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos "y/o aquellos otros delitos que surjan de la investigación".

Según la denuncia, "todo indica hasta el momento que nos encontramos frente a la hipótesis de una actividad dolosa de la cual no podemos dejar de destacar particularmente la responsabilidad funcional y de la posición de garante que ocupaban los imputados como autoridades principales del Estado nacional".

"El avión presidencial debería ser utilizado exclusivamente para cuestiones de interés nacional y no para que el presidente y su equipo viajen cómodamente a actos de partidos amigos suyos. El mismísimo Javier Milei ha reconocido que se trata de un viaje privado para impulsar la campaña proselitista del partido “Vox” por sus redes sociales. Los bienes y fondos públicos no son para beneficio del presidente", declaró Solano.

gabriel-solano-legislador.jpg El denunciante, el legislador porteño del FIT Gabriel Solano.

El Gobierno rechazó este viernes que se trate de un viaje que atiende intereses particulares del Presidente y volvió a hacer hincapié en la reunión que el mandatario tendrá con los empresarios españoles.

“Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales CEOs de las principales empresas españolas que además tiene gran participación en Argentina”, dijo en su conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni.

Al consultársele nuevamente por el gasto que demandará esta actividad a solventarse con fondos públicos, Adorni respondió que esos datos "los recibimos con cierto rezago" y que recién tenía las información de los gastos del viaje a Los Ángeles, donde el Presidente otra vez no tuvo una agenda institucional, disertó el Foro Milken, afín a su idelogía, y se encontró con el empresario Elon Musk, como había hecho antes en Texas.

Adorni se mostró particularmente molesto con las preguntas referidas al gasto del viaje y disparó contra el kirchnerismo para diferenciarse.

"No somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas y no hacemos autocrítica en términos de gastos porque si hay un Gobierno austero es este. No son gastos privados. He hecho, cuando el presidente hizo viajes privados, los hemos pagado esos viajes de nuestros bolsillos”, resaltó.

