Arde Misiones: Policías 'toman' un Comando

Según informó El Territorio, el reclamo tanto de docentes como de policías es por una recomposición salarial. En el caso de los efectivos, la medida de fuerza escaló cerca de las 3 de la mañana de este viernes (17/05). La protesta había comenzado con un acampe frente a la Jefatura de la fuerza sobre calle Felix de Azara a principios de esta semana.

Por estas horas, la avenida Uruguay, una de las principales de acceso hacia centro de ciudad, se mantiene totalmente cortada con patrulleros y los neumáticos apilados. Gendarmería espera orden para actuar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Red__Accion/status/1791480773461016622&partner=&hide_thread=false #Misiones La policía se suma a las protestas de trabajadores de salud y educación por salarios dignos



Hay cortes de rutas y movilizaciones en toda la provincia de Misiones.



Video: @TramasPeriodism pic.twitter.com/iblu414Qaj — ANRed #30Años (@Red__Accion) May 17, 2024

Germán Palavecino, Suboficial mayor retirado, dialogó con El Territorio y comentó: "Como podrán apreciar este reclamo que se fue extendiendo en los últimos 6 meses, se desbordó esta madrugada. Nosotros hemos presentado muchos escritos al poder ejecutivo en búsqueda de resolver la situación de subsistencia del sector policial y penitenciario y no hemos obtenido respuestas".

"Esta semana iniciamos una medida de acampe frente a la Jefatura de la Policía para visibilizar la problemática a toda la sociedad misionera y expresar públicamente a las autoridades del gobierno lo grave que representa que nos hayan bajado más del 50% del sueldo donde hoy ni siquiera con una recomposición del 100% llegamos a cubrir lo que vale la Canasta Básica", agregó.

Además acentuó que solicitan que se recomponga el salario ya que representa lo grave de la situación "y por eso hemos sido tan insistentes a través de escritos y de expresiones públicas para que se abra el diálogo. Otra cosa que ha venido a agravar más y nos ha puesto en una situación de mayor incertidumbre y es que el gobierno nos cortó la mesa de diálogo de discusión salarial y esto nos fue notificado el día lunes y hemos estado insistiendo desde ese momento hasta ahora intensamente".

"Queremos que mínimamente se garantice la canasta básica, que se reanude el diálogo porque a lo largo de estos años se ha logrado de alguna manera muchas medidas positivas para el sector policial y penitenciario y vamos a ser insistentes. Desde el gobierno, deberían impulsar medidas que ayuden a aliviar la problemática y creo que entre todos se puede solucionar esta situación", concluyó.

Por otra parte, Ramón Amarilla, Suboficial mayor retirado, agregó: "Hay que buscar la solución, no podemos buscar culpables, nosotros queremos resolver el tema salarial y que no se tomen medidas con el personal policial. Nosotros sabemos que somos funcionarios públicos y que esto por ahí al personal superior no le va a gustar, pero lamentablemente esto es así".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/camposmar88/status/1791479726843875807&partner=&hide_thread=false Ahora desde esta mañana se acuartelo la policía de Misiones, tomaron edificio del comando radiolectrico, reclaman salarios dignos pic.twitter.com/TXGqcffXld — Mariana Campos (@camposmar88) May 17, 2024

Protestas en Misiones: Policías se sumaron a docentes

De acuerdo a la informado por el diario Misiones Online, los efectivos de la Policía de Misiones se sumaron desde esta madrugada a las protestas que ya venían realizando otros sectores, como el caso de los docentes. El epicentro de la manifestación se da frente al edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado sobre la Avenida Uruguay, de Posadas.

Fuentes del gobierno provincial indicaron a este medio que ya identificaron al personal activo, considerados como organizadores del piquete frente al Comando. Y que ante eso está actuando la justicia provincial y federal, investigando el posible delito de sedición. Por otra parte las autoridades comunicaron a las respectivas jurisdicciones, una orden para el desalojo inmediato.

En tanto, los docentes continúan con las protestas en diversos puntos de la provincia, también en reclamo de una recomposición salarial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TerritorioD/status/1791472637664952381&partner=&hide_thread=false Docentes marchan desde Puerto Rico a Garuhapé: Desde el municipio garuhapeño indicaron que tras una asamblea van a decidir cómo continuar con la protesta que llevan adelante https://t.co/Mo49tGuS3J — El Territorio (@TerritorioD) May 17, 2024

