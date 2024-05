Nueva demanda al Estado por efectos adversos de AstraZeneca

No obstante, aseguró que si bien los exámenes que le hicieron estaban "perfectos", lo que sobresalió fue la vacuna. "No es un capricho. En junio me la puse, en abril y mayo habían prohibido la vacuna en otros países", apuntó.

A partir del efecto negativo de la AstraZeneca recibió un stent (hoy día en peligro por la crisis país).

image.png Las consecuencias de la vacuna, a flor de piel.

Otra demanda al Estado

Al igual que la mujer oriunda de Córdoba, Roberto demandó al Estado y sacó provecho recalcando que Nación sacó, en ese entonces, un DNU para indemnizar a las víctimas como ellos. "Si haces eso es porque no esperas dos casos aislados", criticó.

A raíz de lo mencionado, argumentó que fue el Estado argentino quien "lo obligó a ponerse esas vacunas". Por ende, también hizo lo propio contra el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa)

Por su parte, haciendo referencia a cómo vive el día a día, manifestó que hace vida normal pero que "un pedazo de mi corazón no se mueve. Todos los días tengo que tomar cuatro pastillas, esa no es mi vida anterior. Me tengo que hacer estudios. Y cuando me infarté no querían atenderme hasta no saber si tenía Covid". "Una locura", describió.

Responsabilidad de Nación

Desde el estudio jurídico Mazzeo&Canet (Rosario), quienes están adelante del caso, detallaron cuáles son los pasos que deben seguir quienes quieran denunciar efectos adversos de las vacunas contra el Covid.

En primer lugar, el paciente tiene que pedirle al médico (tratante) que de cuenta de lo que atravesó. Estos se denuncian por medio de la página del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, dependiente de Anmat.

"Esto no significa que el episodio haya sido provocado por la vacunación, pero al haber sido contemporáneo a esta se abre un procedimiento de carácter administrativo donde luego realiza un dictamen la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa)", aclararon las abogadas, Carina Mazzeo y Julia Canet.

Para ellas, es fundamental esclarecer que la demanda no es dirigida hacia los laboratorios que originaron las vacunas, sino al Estado nacional.

"La ley 27753, es decir la ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, sancionada en 2020, facultó al Estado a disponer de la indemnidad patrimonial en los contratos que celebró con los laboratorios al comprar las vacunas. Es decir que asumió la obligación de responsabilizarse en forma exclusiva por los posibles prejuicios que provocaran las vacunas", comunicaron.

Sin embargo, tras el rechazo de la CoNaSeVa, las abogadas del rosarino apelaron ante la Cámara Federal de la ciudad por daños y perjuicios, y se adhirió el pedido de inconstitucionalidad de la ley de vacunas que impone este procedimiento.

