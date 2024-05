Oxígeno para Racing: venció 3 a 0 a Coquimbo Unido y calmó aguas

No era un partido fácil para los dirigidos por Gustavo Costas. La tensión se podía sentir en el Cilindro de Avellaneda, que bajaba desde la tribuna hacia el campo de juego. El hincha le viene reclamando otra actitud a su equipo en los últimos partidos. Durante el 1T los jugadores lo sintieron, y no fueron unos buenos primeros 45 minutos. Tampoco lo fueron para Coquimbo Unido, que no hizo pie en todo el cotejo.