Martín Demichelis borró silbidos pero explotó por las faltas contra Echeverri

MARTINDEMICHELISBORROSILBIDOSPEROEXPLOTOPORLASFALTASCONTRAECHEVERRIFOTO1.jpg Martín Demichelis borró silbidos luego de que River le ganara a Libertad 2-0 en la Copa Libertadores pero explotó por las faltas contra Claudio Echeverri.

Martín Demichelis explotó por las faltas contra el “Diablito” Echeverri

Muy molesto por el juego brusco al que fue sometido el atacante chaqueño de 18 años, el DT protestó en la conferencia de prensa: “No suelo hablar de los árbitros, no me preparé para ser árbitro, pero conozco el reglamento...". Al mismo tiempo, remarcó que "a Claudio se lo castigó mucho hoy, cuando gira es muy desequilibrante" y completó al respecto: "Creo que no lo protegieron bien desde lo arbitral. Por suerte terminó sano”.