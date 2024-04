Martín Demichelis: Criticado por todos y elogiado por Lothar Matthäus

River perdió 3 a 2 ante Boca ayer 21 de abril y las repercusiones en Argentina, aún son sobre eso. Si bien Martín Demichelis ganó 3 campeonatos hasta el momento en la banda, no le alcanza para lograr el consenso necesario de su hinchada. Es cierto que reemplazar a Marcelo Gallardo no es fácil, pero ya han pasado 14 largos meses desde su asunción y aún no puede convencer a los suyos.