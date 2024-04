Ariel Holan tendrá un importante desafío en Barcelona

El entrenador uruguayo, estuvo a cargo del primer equipo del conjunto ecuatoriano desde 2023 y disputó 25 partidos: ganó 13, empató 9 y perdió 3. Si bien los números no son malos, el rendimiento de Barcelona en este comienzo de 2024 no fue bueno y además, empató de local ante Talleres por Libertadores (competición en donde va tercero en su grupo). Luego de ese encuentro, el oriental hizo una declaración polémica que puso en jaque aún más su continuidad: "No somos el Barcelona de España", dijo.