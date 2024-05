Daniel Scioli: "Si esto sigue así, a Javier Milei le darán el premio Nobel de Economía"

“La aprobación de la Ley Bases va a ayudar a acelerar la recuperación. Los sectores estratégicos como la minería y la energía se van a ver favorecidas”.

Daniel Scioli.webp Daniel Scioli pide Premio Nobel de Economía para Javier Milei

"Mi vida es evolución" dijo Daniel Scioli.

“Mi vida es evolución, superación. Yo pedía desarrollo del sector privado y eso generó muchas tensiones durante el gobierno anterior. He sido crítico en muchas cosas. En lugar de quedarme en la tranquilidad de cuatro años más en Brasil, vine a Argentina a poner el hombro. No quise quedarme en la cómoda”.

Consultado sobre por qué no hizo críticas más severas al gobierno de Alberto Fernández, contestó:

“Yo he sido siempre una persona responsable. ¿Cómo iba a criticar al presidente si yo era embajador argentino en Brasil?”.

Scioli, quien pide la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas, contó cómo es su relación con el actual Jefe de Estado:

“Tengo una relación previa con Javier Milei, él fue siempre muy elogioso con mi trabajo. Javier fue la expectativa ante el hartazgo de la sociedad”.

Con respecto a las críticas que recibe por su actual postura desde los medios y las redes, explicó:

“Nunca me he victimizado, tengo que jugar en el área y tratar de meter goles sin quejarme de las patadas que reciba. No me importan las críticas, más fuerza me van a dar. Yo estoy acostumbrado al dolor y al sufrimiento”.

Finalmente, recordó con cariño a la figura del ex presidente Carlos Menem.

"Yo empecé en la política en los años 90 y ha sido de una gran generosidad política por parte del presidente el homenaje al riojano que hubo esta semana en la Casa Rosada. Yo lo conocí en la adversidad y siempre tuvo una gran calidad humana".

