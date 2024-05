Eduardo Feinmann opinó sobre el caso Jey Mammón: "No me gusta la cancelación"

image.png Jey Mammón, humorista y actor argentino.

"Pasó el tiempo, entonces la causa y ese delito no se pueden tratar más, lo cual no indica que haya sido sobreseído por inocente. Son cosas distintas. Yo entiendo que él se siente inocente, hablé con él muchas veces. A mí no me gusta la cancelación, ojalá que le vaya bien. Es trabajo", sostuvo Eduardo Feinmann en conversación con el citado medio.