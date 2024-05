El Indio Solari disparó contra Javier Milei: "Dice burradas"

"Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien", indicó. Además, agregó: "A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho, simplemente un tipo que estudió el secundario puede darse cuenta cuando lo ve hablar".

-----------------------

Otras lecturas de urgente24:

Algo pasa: Luis Caputo bajo fuego, Mauricio Macri se desmarca y falta oxígeno

"Falta plan económico: hay política para minería y petróleo pero nada para campo e industria"

Jey Mammón y el potente cruce con Valeria Sampedro: “No sos inocente”

Tras BBC, Javier Milei incómodo con Univisión: Esta vez reaccionó