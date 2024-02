Eduardo Feinmann, picante junto a Esteban Trebucq: ¿Palazo para Viale?

"La verdad, no me preocupa. ¿A vos te preocupa?", le consultó Feinmann a Trebucq, quien respondió: "A mí tampoco, pero me gusta estar contigo en el pase".

Más allá de esto, el pase volvió a ser un éxito para el canal, el cual lideró entre las señales de noticias durante su emisión.

Esteban Trebucq ninguneó a Jorge Asís e incomodó a Eduardo Feinmann

En la jornada de ayer se produjo el primer pase entre Trebucq y Feinmann. Con cierta timidez, el ex A24 elogio al conductor de El noticiero y, en un primer momento, se limitó prácticamente a entrevistarlo ya que lo consultó de manera permanente durante diez minutos sobre distintos temas de actualidad política nacional.

Fue entonces cuando Feinmann se refirió a ciertos medios que estaban fogueaban una prematura crisis en el Gobierno recientemente asumido y puso de ejemplo un artículo escrito por Jorge Asís.

Embed - "El pase" entre Esteban Trebucq y Eduardo Feinmann (05/02/2024)

"Leía el otro día una nota de un periodista donde decía que 'el gobierno de Milei huele a calas' ¿No será mucho? Porque cuando eso pasas es porque alguien se murió", exclamó quien encabeza la primera mañana de Radio Mitre. Puesto que Trebucq indagó sobre a quién se refería, Feinmann completó: "Es el Turco Asís, alguien que yo admiro y quiero. Pero, me pareció mucho".

Entonces, en un intento por polemizar, la nueva incorporación de LN+ repreguntó: "¿Ese periodista es amigo de Massa?".

Visiblemente incómodo, Feinmann evadió la pregunta de su compañero. "No sé, no tengo idea, tampoco estoy para ver si el periodista es amigo de tal o cual. Me tiene sin cuidado", respondió categórico.

