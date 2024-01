Por su parte, Feinmann no sólo no respondió ante la devolución del también periodista de Radio Rivadavia, sino que borró su publicación.

Pero esto no fue todo, al menos para Feinmann, quien a través de la misma red social sepultó al ex Secretario de Comercio. Sucede que Moreno no se quedó callado luego de que el conductor de El noticiero y Pablo Rossi lo cruzaran en su pase luego de que se viralizaran sus imágenes cantando contra Javier Milei en una reunión con su partido.

De este modo, el dirigente peronista respondió en su ciclo de Canal 4 Extra en compañía de Andrés Ducatenzeiler ante tales declaraciones de los periodistas de LN+ y volvió a asegurar que tenía información sobre los supuestos 'sobres' que cobrarían las figuras de dicha señal.

"A Feinmann le gusta boquear, y ahora boquea con otro, un cordobés, que le dicen Rossi", introdujo Moreno antes de exhibir el clip en el que los conductores del canal de noticias se refirieron a él como "un impresentable".

A ver, Feinmann, El día que nos cruzamos en la puerta de América yo estaba solo y vos también. Te miré a los ojos y no me miraste a los ojos. Y después empezaste a boquear cuando te pusiste atrás de un personal de seguridad. A vos te gusta boquear cuando estás en la televisión, pero cuando estamos no tuviste esta conducta

Acto seguido, Moreno le ofreció a Feinmann y a Rossi participar en calidad de invitados, junto a Ducatenzeiler, a su segmento en LN+ y llevar a cabo un 'dos vs. dos'.

Luego de que tal propuesta se viralizara en las redes sociales se dio la respuesta de Feinmann, la cual fue categórica. "Personajes menores", espetó el conductor y ninguneó por igual al líder de Principios y Valores y al ex presidente de Independiente.

