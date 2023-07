En este punto, a Brancatelli le consultaron si preferiría no volver a trabajar con algún conductor, a lo que respondió: "Laburaría con todos. Cuando se fue Fabián Doman me comentaron ciertas cosas que dijo él de mí que no me gustaron y me quedé un poco molesto por eso. Que pidió mi cabeza, que él había pedido seguir en Intratables pero sin mí".

image.png Doman condujo Intratables entre 2019 y 2020.

"La verdad que esas cosas no se hacen, no se jode con eso, no me lo dijo de frente y nunca lo hablé con él. Sobreviví gracias a mucha gente en el canal que me quería. Las cosas pusieron todo en su lugar: hoy yo sigo laburando muy bien y hay gente que está sin laburo", cerró filoso.

Ante estos dichos, el diario Clarín se contactó con Doman para conocer su versión. De este modo, el futuro presentador de Nosotros a la mañana en El Trece dijo:

Cuando yo llegué al canal, a mí me informaron de la nada, que en personal estaban contra él, que querían hacer cambios entre los cuales estaban él. Y sobre esto tengo muchos testigos Cuando yo llegué al canal, a mí me informaron de la nada, que en personal estaban contra él, que querían hacer cambios entre los cuales estaban él. Y sobre esto tengo muchos testigos

"Yo dije que no por varias razones. La primera porque me parecía que era funcional para el programa y eso lo pensé siempre, por eso se quedó. Lo segundo porque si yo llegaba a Intratables y se iba una cara tan opositora al gobierno de Macri iban a decir que era por culpa mía", concluyó.

