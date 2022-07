Diego Brancatelli negó fundirse y estalló contra LAM

https://twitter.com/agarra_pala/status/1544806229758943234 ¡¡¡EL TUGO DE ORO!!! El payaso Brancatelli fundió el supermercado y Yanina Latorre lo despedazó:



"¡AH PERO MACRI! Está tan enfermo por los kirchneristas que nos los puede criticar" #LAM pic.twitter.com/EMzCoI7yDw — Agarra la Pala (@agarra_pala) July 6, 2022

Aclaré que no cerramos por la crisis, sino por errores nuestros, falta de tiempo... Y después presentan la nota en América y de graph ponen 'Por la crisis Brancatelli cerró su comercio'. No dejan de llegarme insultos, amenazas, cargadas. Y yo aclaré en la nota que no cerraba por ese motivo Aclaré que no cerramos por la crisis, sino por errores nuestros, falta de tiempo... Y después presentan la nota en América y de graph ponen 'Por la crisis Brancatelli cerró su comercio'. No dejan de llegarme insultos, amenazas, cargadas. Y yo aclaré en la nota que no cerraba por ese motivo

Más tarde, Diego Brancatelli fue consultado por Clarín y desarrolló sus críticas hacia el programa de América TV, además de aclarar que desde un principio, él no estaba de acuerdo con hacer la nota, pero que terminó cediendo ante la presión del cronista. "La culpa fue nuestra por malos administradores y por no tener tiempo. Pero ellos lo llevaron para otro lado. Re traidores. Me usaron para pegarle al Gobierno, para vender un tema, me usaron y la verdad que eso no se hace", cerró el periodista.

Diego Brancatelli regresó a C5N

El lunes 4 de julio se estrenó en la pantalla del canal del Grupo Indalo la edición televisiva de Argenzuela, el programa radial que Jorge Rial conduce en Radio 10. Diego Brancatelli es uno de los nombres que conforma el equipo que acompaña al creador de Intrusos, lo cual marcó su regreso a C5N.

image.png Brancatelli se sumó al nuevo ciclo de Rial junto a Paulo Kablan, Mauro Federico, Damián Rojo y Mariana Brey.

Por otro lado, Brancatelli cumple el rol de columnista de deportes, volviendo de esta manera a sus orígenes como periodista deportivo.

