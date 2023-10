Dicho esto, Majul cambió el tópico de la conversación y el tema no se volvió a tocar. Cabe destacar que el periodista ha sido uno las figuras de LN+ que más férrea mantuvo su militancia por Patricia Bullrich luego de que el canal se aferrara a ella como su candidata luego de las PASO.

"Dada la gravedad de los audios que se dieron a conocer, merece una aclaración urgente" #MelcoGate pic.twitter.com/9UvLH3T1aU — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 11, 2023

Muy distinto fue el tratamiento que le otorgó Viale quien, a diferencia de Majul, hace tiempo que dio un giro editorial y han sido varios los guiños que le hizo a Javier Milei. De este modo, durante su programa en la noche de ayer, el conductor tomó la palabra.

"A esta hora, ¿Carlos Melconian dio alguna aclaración de los audios que trascendieron ayer? Es a título personal, si querés ponchame sólo a mí", introdujo Viale, aunque rápidamente aclaró: "Pregunta, teniendo en cuenta que hay operaciones políticas teniendo en cuenta quién es ese personaje nefasto que lo mostró".

Dada la gravedad de los audios que se dieron a conocer ayer (...) es una pregunta qúe hago: ¿hubo algún tipo de aclaración?. Y si no la hubo, porque yo no no me enteré, para mí debería haberla. Es tal la gravedad de lo que se escuchó que creo que merece una aclaración del posible Ministro de Economía de la República Argentina Dada la gravedad de los audios que se dieron a conocer ayer (...) es una pregunta qúe hago: ¿hubo algún tipo de aclaración?. Y si no la hubo, porque yo no no me enteré, para mí debería haberla. Es tal la gravedad de lo que se escuchó que creo que merece una aclaración del posible Ministro de Economía de la República Argentina

Y agregó: "Van a decir: 'No sabemos si son reales o inventadas, si son escuchas legales o ilegales'. De serlo, son muy graves. Eso no quita que sea una operación política, eso no quita que ese cana sea una bosta, eso no quita que haya intereses de voltear a Juntos por el Cambio. Somos todos grandes".

"Igualmente, y esto es a título personal, no lo dice Luis (Novaresio), lo digo yo. Creo que merece una aclaración urgente de Carlos Melconian", concluyó el periodista.

