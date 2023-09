Y concluyó: "Tres: desde que soy legisladora dono parte de mi sueldo y cobro como una directora de escuela".

A modo de cierre, la legisladora espetó:

Trabajamos mucho con mi equipo. Este año ya presentamos 149 proyectos y se aprobaron 36. ¿Y Marra? 13 proyectos y 0 aprobados. Triple 0, como la harina. Impresentable

¿Nueva interna en LN+? Tensión entre Jonatan Viale y Viviana Canosa

Tras la suspensión del exitoso pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, los ejecutivos de LN+ apostaron por una otra figura del canal para acompañar al presentador de Más realidad: Viviana Canosa. Y si bien durante las primeras semanas todo marchó sobre ruedas, la conductora pegó un faltazo en la última emisión, de la cual participó Javier Milei.

Canosa le explicó su ausencia a Alfredo Leuco y argumentó haber sufrido una cancelación. Sin embargo, un filoso comentario que Viale le hizo algunos días atrás podría haber sido el puntapié inicial para una nueva interna en el canal del diario.

En la jornada del martes 12 de septiembre Canosa compartió junto a Viale la primera parte de su programa, dinámica la cual implementaron a principio del mes pasado.

Joni Viale le tiró un RE CONTRA PALAZO a Viviana Canosa en vivo y los sillazos están a punto de volar:

"A mí no me gusta que me digan cómo tengo que votar, ni de un lado ni del otro. No jodan a la gente, seamos inteligentes y no subestimemos..."



— Agarra la Pala (@agarra_pala) September 12, 2023

En dicha oportunidad, la producción exhibió al aire un video de una persona a la que le había enviado una boleta del Unión por la Patria junto a una carta en la que se enumeraban los motivos para no votar ni a Juntos por el Cambio ni a La Libertad Avanza.

Ante esto, Viale sostuvo: "A mí no me gustan que me digan cómo tengo que votar, ni de un lado ni del otro. Que no haya grupos que me enseñen a votar, y lo digo en general". Por su parte, Canosa pareció sentirse tocada ante tal comentario, puesto que ella ha enfatizado en varias ocasiones la necesidad de votar a Patricia Bullrich, a la vez que defenestraba por igual a Sergio Massa y Milei.

"¿Qué querés decir con eso? 'Lo digo en general'", le preguntó Canosa, a la defensiva. "No me gusta que me digan cómo tengo que votar, a quién tengo que votar y a quién no tengo que votar. No me gusta que subestimen a la gente. La gente es libre, no jodan a la gente. Seamos inteligentes y no subestimemos a la gente", completó el periodista.

Dicho esto, el pasado jueves 14 de septiembre Canosa no participó del ciclo de Viale, en el cual se presentó el diputado libertario. Ya en el pasado la conductora había decidido ausentarse, aunque dijo que fue por una decisión personal. Pero en esta ocasión, su justificación fue otra.

Viviana Canosa le dice a Leuco que no fue al pase con Jony Viale porque la cancelaron...después de ver la batería de preguntas que le hicieron, más las de Feinmann el día anterior solo faltaba saber si era cierto que Milei le pone 6 cucharadas de azúcar al café...
— Doctor House (@Bobmacoy) September 15, 2023

En primera medida, la ex A24 elogió de manera llamativa a Leuco, cuyo envío es el anterior al de ella. "Qué buen programa, te felicito. Estaba en el camarín y no podía despegarme. Tu editorial, los invitados, todo. a verdad, un programón, espectacular. Quiero tirarte flores, estuvo espectacular y muy interesante todo lo que dijiste", dijo Canosa.

Sin embargo, ella sola sacó a colación la razón por la cual no se mostró junto a Viale:

Yo hoy no vine al pase con Jonatan y vos dirás: '¿Por qué?'. Y bueno, porque ya hay gente que empieza cancelar. Hay que tener cuidado con esta gente que dice 'Viva la libertad, carajo', pero que no se banca que un periodista pueda preguntar o estar. Eso también es importante decirlo para que después nadie diga: 'Che, no lo dijeron'. Estamos avisándolo todo con lujo de detalles. El que quiera entender que lo entienda Yo hoy no vine al pase con Jonatan y vos dirás: '¿Por qué?'. Y bueno, porque ya hay gente que empieza cancelar. Hay que tener cuidado con esta gente que dice 'Viva la libertad, carajo', pero que no se banca que un periodista pueda preguntar o estar. Eso también es importante decirlo para que después nadie diga: 'Che, no lo dijeron'. Estamos avisándolo todo con lujo de detalles. El que quiera entender que lo entienda

Quedará por verse en las próximas emisiones si los faltazos de Canosa se vuelven recurrentes o si se debió únicamente a la presencia de Milei, contra quien la conductora parece tener una cruzada personal.

