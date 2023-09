'Argentina, 1985': Darín incrédulo, pero Brandoni insiste

Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película que es una canallada?'. Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película que es una canallada?'. Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía

image.png Ricardo Darín produjo y protagonizó 'Argentina, 1985', donde encarnó el papel de Julio Strassera.

De más está decir que la prensa fue de inmediato en busca de una respuesta por parte del protagonista de la película. En diálogo con el periodista Walter Domínguez para Clarín, Darín señaló:

No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", afirmó.

Pese a estas declaraciones de Darín, esto no le impidió a Brandoni seguir adelante con su postura y en diálogo con el programa que conduce Fabian Doman sostuvo que en el film no representaron a Alfonsín como él considera que debería haber sido: una persona clave en la promoción del Juicio a las Juntas. Aquello lo describió como una "ausencia intolerable".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feltreceoficial%2Fstatus%2F1704135514113409233&partner=&hide_thread=false Luis Brandoni cuestionó la participación de Ricardo Darín en “Argentina, 1985” y habló sobre el tema en #BienDeMañana: “La película no cuenta toda la verdad”.#lovieneltrece pic.twitter.com/hxUeEvUiId — eltrece (@eltreceoficial) September 19, 2023

"La cosa es muy sencilla: omitieron semejante cosa, la presencia de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), porque el partido peronista no quiso formar parte de la CONADEP. Omitieron nada menos que la razón por la cual se pudo hacer el juicio", sostuvo el artista, quien volvió a vincular esta decisión con una cuestión ideológica y partidaria.

¿Cómo se puede omitir de una película donde el promotor, el gestor que hizo todo lo que hizo, pagó el precio que tenía que pagar, fue Raúl Alfonsín? No aparece en la película porque es Raúl Alfonsín. A los peronistas no les gusta que aparezca Alfonsín ¿Cómo se puede omitir de una película donde el promotor, el gestor que hizo todo lo que hizo, pagó el precio que tenía que pagar, fue Raúl Alfonsín? No aparece en la película porque es Raúl Alfonsín. A los peronistas no les gusta que aparezca Alfonsín

"Hablemos en serio: ¿en dónde está la escena? ¿En dónde está la figura de Alfonsín? ¿Quién dice que Alfonsín fue el gestor de esto esto? Muchachos, esto es así", continuó Brandoni cuando le indicaron que se hace una mención al expresidente en el filme, aunque el actor consideró que no es suficiente.

En última instancia, aclaró que no está enojado con Darín por este motivo. "No me enojé. Lo que dije era que tenía que saber lo que estaba haciendo. A Ricardo lo defendí muchísimas veces", manifestó.

--------

Más contenido en Urgente24:

En TN se quejaron de Javier Milei y Viviana Canosa celebró

Ganancias: Milei confirmó que apoyará el proyecto de Massa

Horacio Rosatti: "Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional"

"Los Monos": Ariel 'Guille' Cantero suma otra imputación