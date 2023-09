Réplica a Horacio Rosatti: "Dolarización de facto"

Pros y contras

Sobre la performance de la dolarización, Domecq opinó: “Un pro de la organización me va a decir: ‘tenés toda la razón y no es el mejor régimen cambiario para la Argentina. Pero dejáme decirte algo: si nosotros no cambiamos nada, no solo no vamos a tener moneda sino que la pobreza va a ser del 70%. Porque el problema no es el manejo del Banco Central, está por encima. Y es un problema político. La indisciplina fiscal y monetaria responden a un problema de populismo económico. Y la dolarización es veneno al populismo’”.