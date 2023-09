"Los Monos": Ariel 'Guille' Cantero suma otra imputación

En ese contexto, la víctima detalló que en marzo de 2021, Felipe fue al gimnasio solamente para enviarle un mensaje: "A mí me manda la mafia, tenes que poner un palo y medio verde para poder seguir trabajando tranquilo, si no no trabajas más. Te vamos a denunciar en Fiscalía. La viuda de Rafaela (Lorena Córdoba) tiene videos, pruebas, cosas contra vos. Te vamos a denunciar en AFIP".

Sin embargo, el propio extorsionado no se quedó callado y le respondió: "Tomatelás, vos y tu mujer que es vigilante, que te extorsiona por un lado y por otro lado le da datos a los fiscales".

A raíz de eso, Socca se "agarró" de las declaraciones de testigos que observaron el hecho. Es más, además dio cuenta que la pareja imputada dejó de ir al lugar de entrenamiento luego de que eso sucedió, según la propia base de datos del comercio que fue brindada ante el Ministerio Público de la Acusación.

image.png Mariana Ortigala, acusada de ser la testaferro de 'Guille' Cantero.

Una escena de nunca acabar

Las extorsiones siguieron varios meses después cuando Lorena Córdoba se presentó el 16 de febrero del año pasado al local de "El Califa" con dirección en Avellaneda y Pellegrini. Allí se hizo oír, pidió hablar con el dueño y dejó escrito un número de teléfono que resultó ser el de Ortigala. Después, hizo lo mismo en la sucursal de Mendoza y Valparaíso.

Por lo ocurrido, el dueño llamó al número que la mujer había dejado. Lo atendieron y, sin decir su nombre le dijeron: "Ya sabes quién soy. Me debes plata y nos tenemos que juntar a hablar". En esa misma línea, añadió que en caso de no acceder lo iba a "denunciar en Fiscalía y en AFIP".

En julio del año pasado, luego de negarse en varias oportunidades de pagar lo que le pedían, la víctima junto a su entorno familiar, su casa y algunas de sus sucursales fueron objeto de ataques a tiros e incendiarios.

A la espera de un sí

Una vez que los destrozos ya estaban efectuados, todo parecía haberse calmado, pero no. En junio de este año, prendieron fuego el local de Jujuy y Alvear. Según Socca, las agresiones fueron lideradas por 'Guille', pero ahora ejecutadas por un grupo de sospechosos que responde al mando del recluso Brian Díaz, quien está condenado a 5 años de prisión por extorsiones, y hermano de "Cachete", que recibió una pena de 29 años de cárcel por el crimen ocurrido en enero de 2020 en el "City Center" de Rosario.

La segunda tanda de extorsiones siguió por un ataque incendiario del 7 de junio en la sucursal de Mendoza y Valparaíso, y por visitas frecuentes de un hombre sospechoso que se hacía pasar por delivery e iba en nombre de Brian Díaz al local de Pellegrini y Avellaneda, donde le exigían un encuentro para acordar un pago.

"El muchacho de anteojos quiere hablar con vos", fueron las palabras de Díaz hacia el agenciero, ofreciéndole que la reunión se haga en un bar con Mariano Ruiz (miembro de "Los Monos" también condenado) o con el cantante de cumbia, Beto Riba. "Se te garantiza que no te molesta más nadie. Te lo garantiza El Loco, nosotros", finalizó Díaz.

Nuevamente, al haberse negado a dar el dinero que le pedían, el local de Pellegrini y Avellaneda fue baleado por parte de dos sicarios que pasaron en moto y ejecutaron 8 disparos.

