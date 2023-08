Clarín le soltó la mano a Bullrich: Guiño a Javier Milei

Ahora, para referirse al caso de la ex Ministra de Seguridad el editor manifestó: "Bullrich es la que la tiene más difícil".

Patricia Bullrich pidió que el Gobierno "se ordene" frente a los presuntos saqueos y que analice "todas las hipótesis", incluida una convocatoria al Congreso para "medidas más drásticas". pic.twitter.com/nEYJeShYql — Corta (@somoscorta) August 23, 2023

"Necesita contener a los propios. Faltan menos de dos meses pero no tiene tanto tiempo: debe ordenar Juntos, definir el rumbo y sacar el equipo a la cancha si quiere tener chances. Para colmo, necesita definir un vocero económico y a la interna política se le sumó otra, la de los economistas", explicó Roa.

Más allá de esto, no está de más mencionar que Clarín ya había demostrado su preocupación ante la caída de Bullrich. La sensación que atravesaba al grupo propiedad de Héctor Magnetto es que, si bien la ex presidenta del PRO se impuso en la interna, no lograba el suficiente impacto para ser la competidora principal de Milei.

En este contexto, los temores del conglomerado de medios se habrían hecho realidad y esto explicaría su repentino giro editorial.

