"Clarín es mafia": Sospechan del FdT por el escrache

Los afiches están firmados por un grupo que se identifica como La patria es el otro, el mismo nombre que lleva la agrupación que lidera el dirigente de La Cámpora y funcionario bonaerense Andrés Cuervo Larroque.Poco después, una agrupación con ese nombre publicó un tweet sobre el escrache desde su cuenta.

La publicación fue retuiteada por la agrupación La Kolina de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y la dirigente Patricia Vaca Narvaja, ex dirigente de Montoneros y ex embajadora argentina en México durante el gobierno de Cristina Kirchner. También le dio un like el diputado bonaerense del Frente de Todos, Adrián Grana.

Clarín acató pero SiPreBa avanza: "Vamos a revertirlos"

Finalmente, el diario Clarín acató a conciliación obligatoria que decretó el Ministerio de Trabajo con el fin de que se resuelva el conflicto con los 48 empleados que fueron despedidos el pasado domingo 16 de abril.

Pese a la apertura del diálogo facilitado por el Gobierno, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) sostiene que exigirá la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos. Así lo notificaron en la mañana del martes (18/4) en la conferencia de prensa que realizaron en las puertas de AGEA en Tacuarí 1842.

"Nos encontramos nuevamente acá, como hace cuatro años, cuando despidieron a 65 trabajadores. Nos quieren amedrentar. Estos despidos no tienen un fin económico", sostuvo el secretario General del SiPreBA y trabajador de la TV Pública, Agustín Lecchi.

"Mantendremos el compromiso de seguir dándolo todo para lograr la reincorporación de los compañeros. La empresa dice que acató la conciliación obligatoria y no es cierto. No están dejando pasar a los compañeros despedidos"

Si Clarín sigue sin acatar la conciliación obligatoria, el próximo viernes realzaremos una movilización masiva a las puertas del diario", manifestó en su discurso matutino.

De esta manera, alrededor de las 14:00 el sindicato informó a través de su sitio oficial:

Este martes 18/4, la empresa Clarín/AGEA se presentó a la segunda audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Nación y comenzó a acatar la conciliación que retrotrae los despidos. En ese marco se abrió una instancia de diálogo con el SiPreBA, nuestro sindicato

Pero aclararon: "En paralelo, desde SiPreBA sostenemos el estado de alerta y movilización. Continuamos con las medidas previstas en todo el gremio por la recomposición salarial, como el cese de tareas de prensa escrita convocado para el viernes 21/4 entre las 14 y las 18hs, que incluirá una asamblea general del SiPreBA frente a las redacciones de Clarín, en Tacuarí 1800".

