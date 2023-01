Bicibandido: Pidió perdón en C5N, amenazado y ¿sincero?

image.png

En contenido anterior él había defendido a capa y espada la Ley 2148 que estipula: El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor, motovehículo, acoplado o semiacoplado que estacione o se detenga en un lugar prohibido o en forma antirreglamentaria, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a doscientas (200) unidades fijas.

Excusas en redes, y más excusas de Bicibandido

Eso sí, pareciera que el Bicibandido no fue sincero del todo. O por lo menos esa da a entender el tuit en el que indirectamente le echa la culpa a sus seguidores por la viralización de su contenido negativo:

Yo me hago cargo de lo violento que fuí en los videos. Pero ustedes... ustedes los videos en los que no hay bardo no los miran… Les encanta consumir violencia, quilombo, bardo, etc. Yo me hago cargo de lo violento que fuí en los videos. Pero ustedes... ustedes los videos en los que no hay bardo no los miran… Les encanta consumir violencia, quilombo, bardo, etc.

La secretaria de Transporte y Obras Públicas de Buenos Aires, Manuela Lopez Menéndez, no tardó en salir a opinar sobre el video viral. El Bicibandido incluso retuiteó las palabras de la ministra:

En las últimas horas, se hizo viral un video en el que un usuario de la red de ciclovías daña automóviles y motos que no respetan el espacio público asignado a los ciclistas. Bajo ningún punto de vista avalamos estas acciones que solo generan división y odio entre personas. En las últimas horas, se hizo viral un video en el que un usuario de la red de ciclovías daña automóviles y motos que no respetan el espacio público asignado a los ciclistas. Bajo ningún punto de vista avalamos estas acciones que solo generan división y odio entre personas.

Luego de un largo hilo de Tuits, la secretaria de Transporte cerró con:

Cuando comenzamos a diseñar las ciclovías, las pensamos como una alternativa real para los millones de personas que vienen a la Ciudad todos los días. Entendimos que para que más personas se animen a subirse a la bici, había que generar infraestructura segura. Cuando comenzamos a diseñar las ciclovías, las pensamos como una alternativa real para los millones de personas que vienen a la Ciudad todos los días. Entendimos que para que más personas se animen a subirse a la bici, había que generar infraestructura segura.

A todo esto, el Bicibandido respondió :

En lo que llama "infraestructura segura", la señora secretaria de transporte Manuela López Menéndez también incluye a la #BiciZanja ¡La pintura no es infraestructura! En lo que llama "infraestructura segura", la señora secretaria de transporte Manuela López Menéndez también incluye a la #BiciZanja ¡La pintura no es infraestructura!

¿El Bicibandido se calmará?

La verdad es que Bicibandido tenía bastante fama en internet mucho antes de viralizarse con ese video que recopila sus peores momentos. Su origen yace en la página de videos cortos TikTok. Ahí se llama Bicibandido_3 y cuenta con más de 25 mil seguidores. No obstante, desde el once de diciembre del 2022 dejó de subir videos sin ningún tipo de aviso para sus followers.

