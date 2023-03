Andrés Calamaro, el puente entre Javier Milei y Juan Grabois

Andrés Calamaro habló mano a mano con Lanata y se metió en las Elecciones 2023: "No soy optimista"

"La política no sirvió, no defendió nuestros tesoros culturales (no quiero saber qué se enseña en los colegios) y socioculturalmente nos convirtió en una ruina. No tengo tirria ni rencor con nadie de la política pero tampoco soy optimista", analizó Calamaro, quien desde hace años está radicado en España.