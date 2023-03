Mónica Fein defendió a Bonfatti y culpó a "los Servicios"

En este punto, el periodista Adrián Ventura salió con los tapones de punta contra la diputada, al consultarle por los supuestos funcionarios y jefes de policía procesados durante las gestiones de Miguel Lifschitz y Bonfatti y sobre la foto que hay de este último con Lorena Verdún, primera esposa del fallecido líder Los Monos, Ariel Pájaro Cantero.

image.png La foto de Bonfatti con Verdún. La imagen fue tomada en 2019 y reavivó las acusaciones de los nexos entre el ex gobernador con el narcotráfico.

"No tuvimos ningún funcionario del socialismo procesado, si usted se está refiriendo a algunos senadores que hoy están siendo convocados o jefes de policía que si, vuelvo a repetirle, fueron denunciados y puestos presos, pero a ningún funcionario", replicó Fein.

La diputada volvió a defender a compañero de espacio: "Al gobernador Bonfatti le balearon la casa por poner la cara y hacer una política contra esos sectores delictivos, pero no nos victimizamos. No hizo de eso Bonfatti una victimización. Siguió adelante, cambió la justicia procesal penal para que, exactamente, los que fueran responsables sean investigados".

Sin embargo, Ventura volvió a insistir con la fotografía de Perotti y Verdún, lo cual provocó una fuerte reacción por parte de Fein:

Fue algo armado por los Servicios de Inteligencia para sacarlo a Bonfatti que era el candidato a gobernador que se oponía a Omar Perotti, que usted lo conoce, que hablaba de la paz y el orden y que obviamente ahí hubo una operación para que una mujer que ni yo ni él conocíamos se sacara una foto con él y hacer de esto un hecho político Fue algo armado por los Servicios de Inteligencia para sacarlo a Bonfatti que era el candidato a gobernador que se oponía a Omar Perotti, que usted lo conoce, que hablaba de la paz y el orden y que obviamente ahí hubo una operación para que una mujer que ni yo ni él conocíamos se sacara una foto con él y hacer de esto un hecho político

image.png La residencia de Bonfatti fue baleada en 2013 cuando era gobernador.

Llegando al final de la entrevista, Fein se refirió a la decisión del Poder Ejecutivo de enviar a la Fuerzas Federales para combatir la situación en la ciudad santafesina.

"Tiene que haber un plan, un plan integral, que no es un plan de llevar solo fuerzas. Tampoco creo que sea llevar ingenieros de las Fuerzas Armadas, sino un plan de tomar los barrios que nosotros identificamos en su momento que es el 12% del territorio y trabajar sobre esa realidad. No es todo Rosario", sostuvo.

"Si no trabajan ubicándola realidad con investigación criminal compleja con presencia del Estado social y obviamente con los operativos lo que veremos es, con dolor lo digo como rosarina, más humo y no la resolución de la violencia que hoy hay en Rosario", agregó la diputada, quien volvió a disparar contra el oficialismo:

El kirchnerismo no sólo que no nos ayudó, sino que trató de involucrarnos políticamente con el narcotráfico, porque era fácil tomar al socialismo que gobernaba Santa Fe con mucha honestidad, con errores, con aciertos, pero siempre dando la cara, y culparnos a nosotros El kirchnerismo no sólo que no nos ayudó, sino que trató de involucrarnos políticamente con el narcotráfico, porque era fácil tomar al socialismo que gobernaba Santa Fe con mucha honestidad, con errores, con aciertos, pero siempre dando la cara, y culparnos a nosotros

