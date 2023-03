Las elecciones 2023 de 3/3 y quién financia la transición

Me parece que la política argentina ya no discute el qué sino el cómo. Si uno recorre los distintos comités de campaña, uno va a encontrar ninguna propuesta de estatismo, de populismo. Ese ciclo se cerró Me parece que la política argentina ya no discute el qué sino el cómo. Si uno recorre los distintos comités de campaña, uno va a encontrar ninguna propuesta de estatismo, de populismo. Ese ciclo se cerró

"El principal indicador es que en este gobierno, desde las entrañas del populismo de Cristina Kirchner, están Sergio Massa y su viceministro Gabriel Rubinstein, siendo un hombre ortodoxo y afín a los mercados que comparte la racionalidad económica. Entonces, me parece es que la diferencia es el cómo. La diferencia es si el cómo es drástico como un shock o si es más moderado.

No dude que si ganan Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, vamos a un plan de estabilización en una sociedad que ya está viviendo el ajuste. Cuando se dice 'No al ajuste', el ajuste ya está en curso. Lo que falta es otorgarle sentido político a un ajuste sino es un sufrimiento que ya no tiene sentido", agregó.

#ElEconomistaTV Invitados: Eduardo Fidanza & Ricardo Delgado

Más contenido en Urgente24

Ranking de intendentes: Sorpresa en el primer y último lugar

PPT: Tras parodia, cautelar de Jorge Lanata para Dady Brieva

Atención 'Halcones': El Lado B de Nayib Bukele... destiñe

Mercado pago y la inversión de bajo riesgo: Adiós plazo fijo

Osteoporosis: Evite este alimento antes de que sea tarde