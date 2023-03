Alberto levanta a Javier Milei, que saca pecho: "JxC no tiene 41%"

“Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive Milei? Es diputado, pero si dona su sueldo...”

Y agregó: “Se cumplen tres años del primer caso de la pandemia, que ha afectado a todos y particularmente a los más jóvenes, que vieron con frustración su juventud. Hubo dos años donde estuvieron restringidos en un montón de cosas y de repente aparece alguien que les dice la palabra ‘libertad’ y los obnubila. Y detrás de esa palabra ‘libertad’ hay una gran mentira, porque es la libertad de la que se van a beneficiar pocos, y muchos de los jóvenes esos no se van a beneficiar con la libertad”.

El libertario luego le replicó: “Me cuentan que el inútil del Presidente salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar. No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocúpate del país, que lo has destruido desde que asumiste”.

Sin embargo el cruce con el oficialismo no terminó ahí. Este sábado (04/03) se sumó la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, quien en sintonía con su jefe, disparó:

"¿De qué laburo [vivís], Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí”, lo chicaneó la portavoz presidencial.

https://twitter.com/gabicerru/status/1631983411802914817 ¿De qué laburo, Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí. https://t.co/p0g9zqIJS1 — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 4, 2023

Javier Milei antes ya había explicado el financiamiento del partido de cara a las elecciones:

“A la casta le encanta hablar de cómo nos financiamos. Nosotros lo hacemos con aportes voluntarios de los espacios y militantes que conforman La Libertad Avanza. Nuestra campaña es la más barata de todas. Pero quédese tranquilo, Presidente. No le costamos un peso al Estado argentino, como sí le salen ustedes que son un grupo de chorros y parásitos. Ya sabemos que la campaña de La Cámpora la pagarán los jubilados a través de PAMI y Anses, y los contribuyentes por intermedio de Aerolíneas. Ya sabemos que su campaña, si lo dejan postularse, será financiada por el Estado nacional. Y que la de [Sergio] Massa saldrá desde Aysa y el Ministerio de Economía. Así se financia la política. Ustedes y Juntos por el Cargo”.

Pero ante las criticas de Cerruti, expresó:

“Parece que desconocés o tenés problemas de comprensión de lectura, al menos en lo que respecta al artículo 13° de la Ley de Ética en el ejercicio de la Función PúblicaMás lectura y menos HUMO tribunero que ya tenemos de sobra con el del incendio de la economía".

https://twitter.com/JMilei/status/1632047826749341697 .@gabicerru parece que desconocés o tenés problemas de comprensión de lectura, al menos en lo que respecta al artículo 13° de la "Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública".

Más lectura y menos HUMO tribunero que ya tenemos de sobra con el del incendio de la economía. pic.twitter.com/D7OZq4exA4 — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2023

