Edesur sin luz y CFK presiona a Massa contra Nicky Caputo

Por un lado, este viernes 3 de marzo él habló por la AM750 -del ultraK Grupo Octubre, al igual que Página12- confirmando que pidió informes a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Según el legislador del Frente de Todos, Central Puerto tiene como accionista mayoritario al amigo de Mauricio Macri, Nicolás Caputo.

El neuquino insistió en que hizo su presentación "a los efectos de que me informen si han tomado alguna medida frente a esta información".

"De ser esto cierto, puede ser una violación de las normas legales que rigen actualmente que tienen que ver con la defensa a la competencia y los oligopolios en lo que respecta a la energía electrica", señaló. Y agregó:

La ley viene del gobierno del macrismo, pero, al nosotros modificarla dándole más poder de control al Estado, en la Cámara de Diputados no se trató por culpa de la oposición, por eso hoy no se puede hacer mucho con esta ley La ley viene del gobierno del macrismo, pero, al nosotros modificarla dándole más poder de control al Estado, en la Cámara de Diputados no se trató por culpa de la oposición, por eso hoy no se puede hacer mucho con esta ley

"Estoy pidiendo saber si los organismo competentes del Estado tomaron alguna medida con esto", concluyó.

Recordemos que la empresa italiana Enel, controlante de Edesur, se desprendió de Central Costanera y Central Dock Sud, dos de los activos que puso a la venta en noviembre del año pasado cuando anunció su salida del país.

La operación total se cerró por 102 millones de dólares y el comprador fue Central Puerto, que tiene entre sus principales accionistas a Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany.

A su vez, le pidió a la Secretaría de Energía que no prorrogue la concesión de las hidroeléctricas del Comahue que operan sobre los ríos de las provincias de Río Negro y Neuquén. Parrilli aseguró que es Enarsa quien debe hacerse cargo de las represas y que la futura administración se debe encarar en conjunto con las provincias poseedoras del recurso, sin impedir la probable participación del capital privado, asociado con el Estado.

Página12 afirma que en la carta enviada a Flavia Royón, una de las funcionarias más cercanas a Massa, el senador reclamó:

Desde que se privatizaron las represas, la renta que han tenido los concesionarios no ha redundado en inversiones para el mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. En consecuencia, la potencia instalada no ha aumentado, sino que se ha reducido del 43 al 25 por ciento de su participación en el sistema eléctrico argentino Desde que se privatizaron las represas, la renta que han tenido los concesionarios no ha redundado en inversiones para el mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. En consecuencia, la potencia instalada no ha aumentado, sino que se ha reducido del 43 al 25 por ciento de su participación en el sistema eléctrico argentino

“Es importante resaltar que las concesionarias han tenido abultadas ganancias durante todos los años de la concesión, que han transferido al exterior la mayor parte de las mismas y que, según los informes del Banco Central de la República Argentina, han sido parte de la extraordinaria fuga de divisas que tuvo el país durante los años 2016 a 2020”, agregó.

El legislador neuquino sugirió “dar garantía y seguridad a los trabajadores de las represas y asegurar un efectivo traspaso de los mismos a la empresa Energía Argentina S.A, en los términos que contemplan los contratos de concesión y que la Secretaría considere”.

Parrilli ya presentó un proyecto de ley para que una vez finalizada la concesión de las represas del Comahue (AES Alicurá, ENEL El Chocón, Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Piedra del Aguila Central Puerto S.A., Hidroeléctrica Futaleufú y Pichí Picún Leufú) la administración sea asumida por el Estado Nacional a través de Enarsa.

