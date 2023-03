Suicidio de María Onetto, una epidemia silenciosa

Sentir que “de eso no se habla” es un punto en común entre muchas personas. Pero, ¿qué ocurre cuando eso que no se dice se hace carne y se transforma en un sufrimiento insoportable? El suicidio es la segunda causa de muerte por causas externas (como los homicidios o los siniestros viales) entre los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años de la Argentina.

Y aunque las mujeres tienen más intentos, por cada suicidio consumado de una chica, hay tres de un varón. El machismo, los roles y estereotipos de género, juegan, para los especialistas, un rol clave. Todas esas construcciones sociales que ponen a los hombres en un lugar de privilegio, tiene una contracara peligrosa para sí mismos, porque pone en riesgo su salud física y emocional.

Las cifras de la Direccion de Estadisticas e Informacion en Salud (DEIS) muestran que las curvas de los últimos años, en el caso de los suicidios en jóvenes y adultos, van siempre hacia arriba, dejando al descubierto lo preocupante de este fenómeno social y de salud pública.

“Ser fuerte y exitoso”, “no depender ni confiar de nadie”, “no demostrar sentimientos ni vulnerabilidad”, “hacer todo sin pedir ayuda”, son, según una reciente publicación de la que participó Unicef, algunas de las frases que repiten con frecuencia los jóvenes, visibilizando un impacto del concepto hegemónico de fortaleza y del “mandato de la autosuficiencia” del que pocas veces se habla.

Factores de riesgo que pueden accionar

El coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas. Datos de estudios recientes muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión especialmente trabajadores de la salud, que, sumadas a la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, y las sensaciones de pérdida, son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida.

"Otras causas como causa del suicidio son por el VIH, la malaria o el cáncer de mama, por la guerra o los homicidios”, advierte la Organización Panamericana de la Salud.

"Todavía no sabemos cómo el aumento de la depresión, la violencia doméstica o el consumo de sustancias impactará en los índices de suicidio en la región, pero es importante tomarse un minuto para hablar del tema, apoyarnos mutuamente en estos tiempos de pandemia y conocer los signos de advertencia del suicidio para ayudar a prevenirlo”. Explica Renato Oliveira e Souza, jefe de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OPS

Cada 10 de septiembre desde 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), promueve el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El tema de este año es Trabajar juntos para prevenir el suicidio.

10/09, Día de la Prevención del Suicidio.

Hablemos sin tabú

Como el suicido es una problemática multicausal, los especialistas hablan de factores de riesgo. El haber sido víctima de violencias, la falta de redes sociales, estar pasando por un período de depresión y de contención familiar, son algunos. Con respecto a la prevención, además de romper mitos e instalar la problemática, los mismos sostienen que “lo primero es estar atento y escuchar. No prejuzgar, no minimizar, no dar respuestas simples como ‘la vida es linda, está todo bien’, hay que escuchar porque el sufrimiento puede ser muy intenso y el suicidio aparecer como una búsqueda para aliviarlo”.

Si alguna vez el pensamiento se ha cruzado por tu cabeza o conoces a alguien cercano que necesite ayuda, no dudes en comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida al número (011) 5275-1135, o bien también en su web https://www.asistenciaalsuicida.org.ar/

