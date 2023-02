El suicidio de gemelas argentinas: Discriminación en España

En diálogo con el programa EPA!, el abuelo de las niñas afirmó que a las niñas "las cargaban por ser argentinas".

https://twitter.com/AmericaTV/status/1628774061940609029 Tragedia en España: habla el abuelo de las gemelas



Gustavo: "A mis nietas las cargaban por ser argentinas"



Cc @somosepatv pic.twitter.com/othrhUCnQh — América TV (@AmericaTV) February 23, 2023

Sin embargo, la asistencia psicológica de la escuela no detectó problemas de acoso escolar, ya que solo se centraban en sus cuestiones psicológicas individuales. Una de las gemelas llamada Alana, que murió en el acto, quería iniciar un proceso de cambio de sexo, según La Vanguardia, aunque aún no se acreditó tal información. Ello se habría sumado a la hostilidad en la escuela dada su procedencia latinoamericana, es decir, esta ‘nueva’ condición sexual y su solicitud de que la llamaran por un nombre masculino, la hizo sujeto de burlas.

Aumentó el discurso de odio en España

La desesperada decisión de estas gemelas argentinas que sufrían depresión producto del bullying a su tan corta edad, trae a colación que el racismo en España es sumamente común, a tal punto que más de la mitad (51,8%) de la población ‘racializada’ o extranjera (1.624 entrevistados), ha manifestado sentirse discriminados, así lo reveló un informe del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género.

Llamativamente, estas comunidades discriminadas han reportado que el mayor motivo de discriminación en España es la segregación por color de piel y rasgos físicos distintos al hegemónico (55%) , seguido de comportamientos y costumbres culturales catalogadas como ‘estúpidas’ o ‘vulgares’ (38%); y las creencias religiosas e indumentarias alternas al tradicionalismo católico y a la moda europea (33%).

Todo ello se materializa en las conductas de violencia verbal, exclusión social, segregación espacial, discriminación laboral y pública, tono despectivo, entre otras, formas de violencias simbólica que no llega a un delito tipificado penalmente pero que dificultad la vida y la salud mental de las personas discriminadas. Los ámbitos con mayor discriminación en España, entonces, son el laboral, la vivienda/vecindario y el policial, así lo confirmó el informe de CEDRE.

image.png Edith Espinola, activista social. Nacida en Paraguay hace 42 años. Residente en España desde hace 12 años.

“Creo que la frase “vete a tu puto país” la hemos sufrido todos los migrantes, incluso la población racializada nacionalizada. También me han dicho que las latinas somos más cariñosas, más entregadas, más calientes, un comentario racista y machista que he tenido que soportar en innumerables ocasiones, así como el mote ‘panchita’. Me han acusado muchas veces de querer casarme con un español para obtener los papeles”, aseveró la paraguaya Edith Espinola, residente en España desde hace 12 años y licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

En relación a ello, cabe recordar la publicidad tan polémica de Vitalden (2012), empresa española de servicios odontológicos, en la que se discriminó a profesionales odontólogos argentinos, y fue denunciada por la Asociación Facua-Consumidores en Acción que pidió que se retire el spot al considerar que ofrece "una imagen peyorativa y denigrante de los profesionales del sector" y "fomenta estereotipos xenófobos".

Publicidad xenófoba de España - Vitaldent

En una de las escenas de la publicidad, aparece un odontólogo argentino de dudosa profesionalidad y le explica a la madre el tratamiento que le va a realizar a su hijo, a lo que ella contesta: "Ya no aguanto más, hace tiempo que no te entiendo cuando me hablas. La comunicación se ha roto, me voy y me llevo al niño".

Más contenido en Urgente 24:

"Alberto Fernández al pedo en la Antártida": Explotan memes

Más China para Argentina: La automotriz que se instala

China y más promesas para inundar Argentina con autos

Vuelve a jugar la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede

Incomprensible cadena nacional de Alberto Fernández en la Antártida