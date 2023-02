Maslatón: "Yo voto a La Libertad Avanza y no cambio mi voto"

Yo sigo siendo de La Libertad Avanza, voto por La Libertad Avanza y no fue me marché del espacio. Pero también creo que la política consiste en dialogar, sin restricciones y sin que eso condicione a ninguno de los participantes. Si Adolfo Hitler, en 1943, por presentar un ejemplo, en plena ofensiva y genocidio en el frente oriental, me hubiese invitado a dialogar a Estocolmo, yo hubiera tomado un avión y me habría presentado en tiempo y forma. ¿Cómo no voy a exponer mis críticas y presentar mis argumentos? Yo sigo siendo crítico de Rodríguez Larreta y no dejo de votar por La Libertad Avanza. Creo que se precisa una cultura diferente. Me parece ridículo imitar a Javier Milei cuando no quiso saludar a Martín Lousteau. Dialogar no es transigir o renunciar. Yo sigo siendo de La Libertad Avanza, voto por La Libertad Avanza y no fue me marché del espacio. Pero también creo que la política consiste en dialogar, sin restricciones y sin que eso condicione a ninguno de los participantes. Si Adolfo Hitler, en 1943, por presentar un ejemplo, en plena ofensiva y genocidio en el frente oriental, me hubiese invitado a dialogar a Estocolmo, yo hubiera tomado un avión y me habría presentado en tiempo y forma. ¿Cómo no voy a exponer mis críticas y presentar mis argumentos? Yo sigo siendo crítico de Rodríguez Larreta y no dejo de votar por La Libertad Avanza. Creo que se precisa una cultura diferente. Me parece ridículo imitar a Javier Milei cuando no quiso saludar a Martín Lousteau. Dialogar no es transigir o renunciar.