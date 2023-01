Adónde se fue Luis Majul y cuándo vuelve Alfredo Leuco a LN+

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmopvpjLz5o%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJrz1HEH42ZCJD6Mcmbsam5LZCZAz7Be8vbOvY84x6qbjVnDzfEPZC9Kxe4Pk0bMK1kMmI6bPf1CIVy6FhufoAF9wgdcYe1namw9ch9bsB6J3F4VZAMnZBLZA8r2EtBtolzZCeC2Isuyr2WJPkwT0NB34fVLBYCFlm7EsoMc0nrtwV4C2ClYZBqAZD View this post on Instagram A post shared by L U I S M A J U L (@luis_majul)

El conductor de 8.30 AM, +Voces y La Cornisa se encuentra en la localidad balnearia de Cariló. Su última aparición en vivo fue en la edición de +Voces del jueves 22 de diciembre y luego pasó a manos de Pablo Fernández Blanco, quien lo reemplazó en la última semana del año. Cabe destacar que este ciclo no sólo no forma parte de la grilla de enero, sino que dejará de estar al aire.