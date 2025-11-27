Por qué los clubes que defienden a AFA actúan como SAD y cavan su propia tumba

Del otro lado, claro, respondieron. Pablo Toviggino y Chiqui Tapia enviaron pedidos desesperados a los clubes para que sentaran postura ante lo que, consideraban, era un amedrentamiento a la legitimidad de la AFA. ¿Qué legitimidad?

Chiqui-Tapia Claudio Tapia y Pablo Toviggino, directores de orquesta

Sea como fuere, un ejército de clubes (del Ascenso) salió a copar las redes sociales a través de sus cuentas oficial de X (Twitter) para manifestar un ferviente respaldo a la cúpula dirigencial de AFA.

Todos los mensajes, muy similares entre sí, ayudan a reforzar la teoría de un mensaje de Whatsapp (cuya procedencia no fue comprobada) que habría partido desde Viamonte para pedir apoyo. El destinatario del mensaje habrían sido, aparentemente, los Community Managers de los clubes; los que manejan las cuentas de redes sociales.

Ferro, Colón, Deportivo Madryn, Chacarita, Atlanta, Los Andes, Quilmes... la lista podría seguir. La pleitesía en este fútbol argentino monárquico es menester.

Sportivo Italiano, de la Primera B, se animó a ir más allá y, con la impunidad que le otorga pararse del lado de Tapia-Toviggino, se atrevió a sacar su comunicado correspondiente que tituló con un "Nunca anglosajón", en alusión a la crítica hacia Verón-Inglaterra.

Captura de pantalla (306) Sportivo Barracas, vía X

De frente al poder, de espaldas a los hinchas

Sportivo Italiano hizo uso de una opción que ofrece X: bloquear los comentarios. Es decir, anular la posibilidad de que los usuarios puedan responder al tuit que se publica. No fue el único club que lo hizo; la maniobra se repitió en varias instituciones que dieron su apoyo a las oficinas de Viamonte.

Es curioso. Los clubes, abstraídos completamente de la realidad y absolutamente enajenados del reclamo de los hinchas, se pronuncian a favor del poder de turno. Respaldan a la conducción, le dan la espalda a los hinchas. A sus hinchas.

De repente, esos clubes adoptan una postura ciertamente distante de los fines que persiguen como asociaciones civiles que son, y se parecen más a otra cosa. A otra cosa menos democrática. A otro sistema de gestión. A una empresa. De espaldas a la voluntad popular, se parecen más a una SAD.

