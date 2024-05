Para Diego Martínez, Frank Fabra dejó de ser opción en Boca

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón o Jabes Saralegui; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Frank Fabra

Es altamente probable, que al igual que Darío Benedetto, Fabra se vaya en el mercado de pases de junio. Diego Martínez le ha dado las últimas oportunidades para que se desempeñe como volante, pero no lo ha hecho de la mejor manera.

Para el encuentro de este miércoles, al estar en duda Kevin Zenón (seguramente termine siendo titular), Fabra podría aparecer como el reemplazante. Pero finalmente si no llega el ex Unión, quien ocupará ese lugar será Jabes Saralegui. En ese caso, el juvenil irá por derecha, Pol Fernández por izquierda y Medina de enganche.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juegosimple__/status/1789818259518173187&partner=&hide_thread=false Frank Fabra fue anticipado por un futbolista de Atlético Tucumán por estar LIMPIÁNDOSE LA CARA. Si, real. pic.twitter.com/hcHzZ3Xa0r — JS (@juegosimple__) May 13, 2024

Si hay algo que quedó claro en el ciclo de Diego Martínez como entrenador de Boca, es que el plantel de Boca tiene muchos jugadores pero eso no implica que sea largo. Tiene exceso de futbolistas pero que no están a la altura de lo que necesita la primera del Xeneize. Fabra, sin dudas, entra entre esos jugadores. Cuando juega demuestra que hoy por hoy no le da el nivel para vestir dicha camiseta.

Datos Boca vs Fortaleza

Hora : 21 horas (Argentina)

: 21 horas (Argentina) Estadio : Alberto J Armando- La Bombonera

: Alberto J Armando- La Bombonera TV : D Sports.

: D Sports. Árbitro : Jesús Valenzuela

