Festeja Gustavo López: Nicolás Valentini borrado de los JJ.OO

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Labocatw/status/1790468531177288182&partner=&hide_thread=false MASTER CLASS| Nueva modalidad contractual en #Boca: #Anselmino, que había extendido su contrato en enero, NO TIENE cláusula de rescisión. Era de 20 millones. El vínculo va hasta diciembre de 2028.



Si lo quieren, tendrán que NEGOCIAR SI O SI CON BOCA.



Vía @marcosbonocore pic.twitter.com/zBbHSdtdmZ — Boca Info (@Labocatw) May 14, 2024

Nicolás Valentini, afuera de París 2024

La información que se venía manejando en el ámbito deportivo y en el 'Mundo Boca' tiene que ver con que los deportistas que se encuentran en conflictos contractuales con sus instituciones no serían convocados por la Selección Argentina.

La data no es oficial, pero sí que va levantando vuelo, por lo que Javier Mascherano no llamaría al zaguero xeneize para los Juegos Olímpicos que sucederán en París, Francia. Es una decisión que escede lo futbolístico, es decir, de la que no tiene injerencia el entrenador de la Selección Argentina Sub 23.

Valentini fue una fija en la Albiceleste en el Preolímpico de Venezuela, certamen en el que disputó seis de los siete partidos como titular. A su vez, fue convocado de urgencia por Lionel Scaloni para la gira de amistosos de la Mayor en marzo en Estados Unidos, en reemplazo de Marcos Senesi, que fue baja por lesión.

image.png

Gonzalo Luján, de San Lorenzo, tras los pasos de Nicolás Valentini

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Gonzaaorellano/status/1790734253606506706?t=xxpf5IheYRZDO-K7xQvo7w&s=08&partner=&hide_thread=false Como vengo contando en @DSportsRadio, lo único que puede destrabar la negociación de Lujan en #SanLorenzo es un llamado de AFA para indicarle que en caso de no firmar, se pierde los #JJOO de #Paris2024. pic.twitter.com/Ipa05CoZ0h — Gonzalo Orellano (@Gonzaaorellano) May 15, 2024

Festeja Gustavo López

La decisión de colgar a Nicolás Valentini de la Selección Argentina está atada a su estruendosa actualidad en Boca Juniors. No es normativa oficial de AFA la de excluir a futbolistas cuya renovación con sus equipos no está encaminada, pero sí que tiene fuerza de ley. Pero quien más celebra la no citación del rubio es Gustavo López, periodista deportivo de ESPN.

El mencionado llamado de Lionel Scaloni a Valentini no pasó desapercibido para el comunicador, quien se había expresado en contra del entrenador argentino en su momento. "Hay que dar codazos para que te convoquen", ironizó en Radio La Red.

"Tuvo la suerte que no lo echaron. Debieron expulsarlo en la final de la Libertadores que metió un cabezazo, el otro día pegó un codazo. Ya me sorprendió que estuviera en la Sub 23, ¿ahora en la Mayor?", planteó López, recordando también una jugada del partido en el Maracaná, cuando el zaguero pudo ser expulsado en el incio del partido ante Fluminense.

Más testimonios del comentarista:

Scaloni, dale... Ser campeón del mundo no te permite cualquier cosa. ¿Cómo vas a llevar a Valentini a la Selección Mayor? ¿Porque juega en Boca? ¿Ve los partidos de San Lorenzo, Scaloni? ¿O está mirando a Liverpool? Hernández la rompe toda Scaloni, dale... Ser campeón del mundo no te permite cualquier cosa. ¿Cómo vas a llevar a Valentini a la Selección Mayor? ¿Porque juega en Boca? ¿Ve los partidos de San Lorenzo, Scaloni? ¿O está mirando a Liverpool? Hernández la rompe toda

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BocaTeVe/status/1765177680318607397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765177680318607397%7Ctwgr%5E0d538838a81f111d472e464ae52ad28f99b2fe60%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo-24%2Fgustavo-lopez-lloro-la-convocatoria-nicolas-valentini-n572552&partner=&hide_thread=false La lluvia de indignados por la convocatoria de Valentini la inició Gustavo López, que según sus palabras no tiene nada contra el jugador, es buena persona, etc, etc, pero es un matungo.

¿Alguna vez se vio algo así en las últimas convocatorias? pic.twitter.com/90zr3qROwI — Boca TV (@BocaTeVe) March 6, 2024

