Gustavo López lloró por la convocatoria de Nicolás Valentini

El llamado de Lionel Scaloni a Nicolás Valentini no pasó desapercibido en los programas de debate futbolero. Y uno de los que expresó su asombro por la decisión del DT fue Gustavo López, conductor de 'López 910', ciclo de 'Radio La Red' en las mañanas. "Hay que dar codazos para que te convoquen", ironizó el periodista, siempre áspero en sus editoriales y comentarios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1764511509890162903?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1764511509890162903%7Ctwgr%5Ed38246c738679b90af696392cf2d1467cb5fd9fd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fplanetabj.com%2Fboca-juniors%2Fel-reclamo-de-belgrano-por-un-codazo-de-valentini-a-nosotros-nos-echarian-20240304-PBJ-250121.html&partner=&hide_thread=false La BRONCA de PASSERINI por el arbitraje en Boca-Belgrano: "POR MUCHO MENOS, A NOSOTROS NOS AMONESTAN O NOS ECHAN UN JUGADOR"



@PasoaPaso pic.twitter.com/IfRH9YElOi — TyC Sports (@TyCSports) March 4, 2024

La mesa de López demostró un unánime rechazo a la citación del zurdo de 22 años y que en abril festejará las 23 vueltas al sol.

En ese sentido, el comentarista ahondó en la cuestión de los codazos por parte del hombre del 'Xeneize'.

"Tuvo la suerte que no lo echaron. Debieron expulsarlo en la final de la Libertadores que metió un cabezazo, el otro día pegó un codazo. Ya me sorprendió que estuviera en la Sub 23, ¿ahora en la Mayor?", se terminó preguntando López, recordando también una jugada del partido en el Maracaná, cuando el zaguero pudo ser expulsado en el incio del partido ante Fluminense.

Embed La lluvia de indignados por la convocatoria de Valentini la inició Gustavo López, que según sus palabras no tiene nada contra el jugador, es buena persona, etc, etc, pero es un matungo.

¿Alguna vez se vio algo así en las últimas convocatorias? pic.twitter.com/90zr3qROwI — Boca TV (@BocaTeVe) March 6, 2024

López vs. Scaloni

"Scaloni querido... (Gastón) Hernández, el de San Lorenzo, juega diez veces mejor que Valentini. Es una vergüenza, realmente", se lamentó Gustavo López.

En al aire radial; el comunicador planteó que el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se obnubila con los flashes de los equipos más grandes del fútbol argentino. "Cómo los motivan River y Boca, qué fácil la hacen, (Valentini) es el cuarto defensor de Boca, detrás de (Marcos) Rojo, (Nicolás) Figal y (Cristian) Lema", planteó el periodista.

image.png Nicolás Valentini fue titular en el último partido de Boca por el lesionado Marcos Rojo y el 'tocado' Cristian Lema.

Y siguió con más palitos al pujatense:

Scaloni, dale... Ser campeón del mundo no te permite cualquier cosa. ¿Cómo vas a llevar a Valentini a la Selección Mayor? ¿Porque juega en Boca? ¿Ve los partidos de San Lorenzo, Scaloni? ¿O está mirando a Liverpool? Hernández la rompe toda Scaloni, dale... Ser campeón del mundo no te permite cualquier cosa. ¿Cómo vas a llevar a Valentini a la Selección Mayor? ¿Porque juega en Boca? ¿Ve los partidos de San Lorenzo, Scaloni? ¿O está mirando a Liverpool? Hernández la rompe toda

image.png Gustavo López le quiere armar el equipo a Scaloni.

Guerra de Twitteros por la citación de Nicolás Valentini

La AFA, a través de la cuenta de la Selección Argentina en 'X', fue quien dio la primicia de la baja de Marcos Senesi y del consecuente llamado a Nicolás Valentini.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Argentina/status/1765016589672362273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765016589672362273%7Ctwgr%5E70a62b771495112a929fb57fc25b0430f76230f1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo-24%2Flionel-scaloni-cito-nicolas-valentini-y-lo-llora-twitter-river-n572474&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El futbolista Nicolás #Valentini de @BocaJrsOficial se suma a la convocatoria, para la fecha amistosa de marzo, en reemplazo de Marcos #Senesi. pic.twitter.com/fwr7vEp8Pl — Selección Argentina (@Argentina) March 5, 2024

La publicación alcanzó números altos de interacciones, entre los elogios y alabanzas de los hinchas de Boca pero también por las críticas de los cybernautas de otros clubes, entre ellos obviamente, de los de River.

"Cualquier cosa esto jajajajja", comentó uno. "Sigan boludeando a Facu Medina que la rompe en Francia, aplausos", apuntó otro. "jajajajajajaja Mammana en una pata es mejor que el burro este", señaló otro...

Los boquenses respondieron con burlas y memes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/kzcabj/status/1765019279315870123?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765019279315870123%7Ctwgr%5E70a62b771495112a929fb57fc25b0430f76230f1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo-24%2Flionel-scaloni-cito-nicolas-valentini-y-lo-llora-twitter-river-n572474&partner=&hide_thread=false hace 10 minutos convocaron a valentini a la selección y las gallinas ya están así pic.twitter.com/fNsnxU1Uig — Lautaro (@kzcabj) March 5, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/full_boke/status/1765044484382097442?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765044484382097442%7Ctwgr%5E70a62b771495112a929fb57fc25b0430f76230f1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo-24%2Flionel-scaloni-cito-nicolas-valentini-y-lo-llora-twitter-river-n572474&partner=&hide_thread=false Scaloni viendo cómo se pusieron a llorar todos con la convocatoria de Valentini pic.twitter.com/BDWB2eeSeO — FULL BOKE (@full_boke) March 5, 2024

