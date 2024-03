Dóvalo rompió el silencio contra Tevez: "Puede decir lo que quiera..."

Además, Dóvalo indicó que si bien no escuchó lo que dijo el Apache en la conferencia de prensa, el DT “puede decir lo que quiera”.

DOVALOROMPIOELSILENCIOCONTRAVEZPUEDEDECIRLOQUEQUIERAFOTO2.jpg El árbitro Pablo Dóvalo rompió el silencio y se defendió de las críticas de Carlos Tevez tras su polémica actuación durante el partido que Barracas Central e Independiente empataron 2-2.

Pablo Toviggino vs. Carlos Tevez

Antes, Pablo Toviggino defendió 'el circo', que tolera a Barracas Central porque es el club de Tapia, tal como 'el circo' toleraba a Arsenal de Sarandí en los días de Julio Humberto Grondona. Inevitable: Pablo Beligoy, a cargo de los arbitrajes de AFA, es un ícono del 'circo'.

Ahora bien: no hubo VAR en jugadas decisivas del partido entre Barracas Central e Independiente de Avellaneda. Y que hay muchos antecedentes de arbitrajes favorables a Barracas Central, es conocido. Pero sin Tapia ¿quién sería Toviggino? Por lo tanto, a destrozar a Carlos Tévez, quien había criticado 'el circo'.

El jinete dijo:

Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico), seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, memoria eólica.

Pero Carlos Tévez no se calló la boca y le respondió:

Me parece q tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba.

El enojo

Carlos Tévez estaba enojado con el diseñador gráfico y árbitro Pablo Dóvalo. El partido concluyó 2 a 2 pero el DT cuestionó 2 jugadas en particular, y concluyó: “Nos cagaron”:

. planchazo de Alexis Domínguez contra Iván Marcone cuando su equipo ganaba 1 a 0 (¿roja directa?); y

. mano de Carlos Arce en su propia área en el 2do. tiempo (¿penal?).

Pablo Toviggino desconoce la importancia de esto porque el fútbol no es su especialidad sino las monturas y las riendas.

Vayamos a lo de Tévez:

“Este tipo tiene que empezar a terminarla porque se caga en el trabajo de los chicos y del club. Ya tiene antecedentes con Barracas y viene y te roba igual”.

. “Antes del partido le dije a los chicos que jugábamos contra 14”.

. “Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba”.

. “No voy a hablar del VAR. Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy ya es muy obvio. Siempre pido que me caguen, no quiero que me ayuden... Así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado”.

Toviggino

Nacido en Rosario, fue vicepresidente de Comercio Unidos, de Santiago del Estero, donde goza de la confianza del gobernador, Gerardo Zamora. Además se le conoce su amistad con el ex ministro de Economía, Sergio Massa, el jefe del Club Atlético Tigre.

Pablo Toviggino logró que Central Córdoba, de Santiago del Estero, continúe en 1ra. A, pàra lo cual se suspendieron ascensos.

El diario El Litoral, de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, publicó una vez acerca de Toviggino:

“En 2015 emergió en la AFA tras un acuerdo político entre Daniel Angelici, por entonces presidente de Boca, y su aliado Gerardo Zamora. Su designación como Presidente del Consejo Federal de Fútbol fue sorpresiva. Es el hombre que dispone de los contactos judiciales con la venia de Angelici. Un año después, durante el gobierno de Mauricio Macri, la FIFA lo nombró como uno de los cuatro miembros de la Comisión Normalizadora y a su vez tesorero. A comienzos de 2017, denunció ante el ente rector del fútbol mundial que el Comité de Regularización no estaba cumpliendo con sus objetivos. En marzo de ese año, Tapia se convirtió en presidente de AFA y él en secretario ejecutivo de la Presidencia”.

Kun Agüero

Carlos Tévez recibió la solidaridad de Sergio Agüero, quien fue compañero del DT cuando lograron el campeonato con el Manchester City que cambió la historia 'ciudadana'. Toviggino no lo sabe porque, quizás, andaba entre espuelas y alfalfa.

Agüero fue directo: puso el nombre de Pablo Dóvalo, Luis Lobo Medina y Andrés Gariano, los tres responsables del arbitraje del partido: “Malos, muy malos, demasiado malos, extremadamente malos”.

Luego, sumó el video de la infracción de Domínguez ante Marcone: “Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el arbitraje”.

El problema es que vengo diciendo en mi stream sobre el VAR. El VAR está funcionando mal y no hay una explicación de cómo funciona, interviene el VAR cuando quiere y no debería ser así.

El partido

A los 16', por un blooper rival, la pelota le quedó a Matías Giménez Rojas quien la ubicó en el segundo palo. 0-1.

Independiente tenía la pelota. Barracas Central logró la ayuda de la terna arbitral. A los 20', Alexis Domínguez fue con la plancha contra Iván Marcone.

Pablo Dóvalo se limitó a una tarjeta amarilla, y Luis Lobo Medina lo ratificó desde el VAR.

Luego, el partido se enrareció. Cada jugada se hizo muy discutida. A los 29', tiro libre y Siro Rosané la ubicó imposible para Rodrigo Rey: 1-1.

Independiente intentó recuperarse. No lo logró y Barracas Central creció. Sobre el final del 1er. tiempo, Maximiliano Zalazar dejó solo a Alexis Domínguez, quien convirtió el 2-1.

En el 2do. tiempo, Independiente intentó retomar la iniciativa pero se le complicó. Carlos Tevez ingresó a Santiago Toloza, Federico Mancuello, y Gabriel Ávalos. Y logró el empate a los 65': Federico Mancuello envió un centro y Matías Giménez Rojas otra vez: 2-2.

Independiente siguió intentando, pero sin nitidez. Al final, Felipe Aguilar bajó una pelota, que le pegó en un brazo a Carlos Arce, porque lo tenía extendido. Para el reglamento es penal. Dóvalo y Lobo Medina miraron para otro lado.

. 2do. empate consecutivo de Independiente.

. 4to. empate consecutivo de Barracas Central.

Barracas Central visita a Gimnasia de La Plata el viernes 08/03 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El sábado 09/03 será Independiente vs. River Plate, en Avellaneda.