Miguel Borja está a un gol de Cristiano Ronaldo

La participación del juego de Miguel Borja no es la misma que la que podían tener Beltrán o Álvarez pero su cuota goleadora si es parecida. River es un equipo ofensivo y es totalmente lógico que quien esté de delantero convierta. Es más, cuando no estuvo el Colibrí y Colidio fue el 9 y el ex Tigre ha marcado de a dos o de a tres.