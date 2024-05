A Diego Martínez no le sale nada en Boca (o quizá si)

Es un partido fundamental para los Xeneizes ya que determinará si juega o no una fase siguiente o no en la Copa. Puede acceder a octavos siendo primero, a dieciseisavos si es que queda segundo o mismo puede quedarse fuera en caso de caer derrotado ante el conjunto boliviano. A priori, es un partido en el que no debería tener problema pero lamentablemente para Diego Martínez, muchas veces los problemas los causa el propio Boca...