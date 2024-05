Chiqui Tapia y DobleAmarilla contraatacan a Banini & cía

DobleAmarilla confiesa que la Comisión de Fútbol Femenino de la AFA le confió que cada jugadora del equipo femenil cobró todo el viático diario durante el transcurso y estadía en el Mundial. También aclaran que todas las jugadoras firmaron un recibo al momento de la recepción de esos viáticos.

La renuncia

Oliveros, Cruz y Benítez -futbolistas de Boca Juniors- dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales personales, en donde publicaron posteos contundentes contra la AFA, alegando "humillación", "injusticias" por parte del ente regulador.

Laurina Oliveros apuntó: "¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras".

Julieta Cruz deslizó: "No me costó tomar la decisión, estoy triste? Re contra pero segura de que no es el camino que quiero seguir. Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno".

Lorena Benítez dijo: "No tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la preselección del día martes y miércoles pasado, ¿la respuesta de siempre? "No hay plata".

Verón metió la cola

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, férreo opositor de Chiqui Tapia, por cierto, opinó sobre el tema.

Tener un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es. Si no hay sustento detrás que empuje el crecimiento no va a tener futuro. Al final, es un tema de género, no deportivo Tener un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es. Si no hay sustento detrás que empuje el crecimiento no va a tener futuro. Al final, es un tema de género, no deportivo

“El fútbol necesita crecer desde sus bases, planificado, con una visión y sobre todo sustentable”, indicó La Bruja en una historia de Instagram, en la que citó palabras de Estefanía Banini, mediocampista del Atlético de Madrid que decidió dejar la Albiceleste tras el Mundial de Australia-Nueva Zelanda.

image.png Juan Sebastián Verón.

