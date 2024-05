Rosario aleja a Ángel Di María de Central

Aquel episodio incluyó a su vez cuatro disparos desde un auto, el propio coche, y un tenebroso recado: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", se llegó a leer.