USA parece Argentina: Los precios de los autos están caros

En USA, las tasas de morosidad severa para los préstamos para automóviles son las más altas desde al menos 2006, aún cuando el mercado laboral es fuerte. No poder pagar no es un problema de desempleo sino de deterioro del ingreso y de mayor costo financiero. En USA, las tasas de morosidad severa para los préstamos para automóviles son las más altas desde al menos 2006, aún cuando el mercado laboral es fuerte. No poder pagar no es un problema de desempleo sino de deterioro del ingreso y de mayor costo financiero.