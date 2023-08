Amazon Prime estrena su 'propia' Harry Potter y es furor

Por ahora, el único tráiler es en español de España.

Esa inevitable armar conexiones mentales entre El Refugio y, en lo que su momento, significó toda la trascendencia narrativa de Harry Potter. Si bien son similares, tienen distintos planteamientos morales que acá no serán spoileados.

Grandes elogios ¿Bastante para una temporada 2?

El refugio de Harlan Coben cosechó excelentes elogios tanto de la prensa especializada como del público. El programa fue alabado por su ritmo dinámico, su guion ingenioso, su dirección impecable y su elenco carismático. Por si no bastara, fue resaltado por su capacidad de generar tensión, emoción y sorpresa en cada capítulo.

El show generó furor en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron sus opiniones, teorías y memes sobre la historia. El hashtag #ElRefugioDeHarlanCoben se convirtió en tendencia en Twitter e Instagram, y el programa alcanzó el primer puesto en el ranking de los más vistos en Prime Video. Eso sí, nada garantiza que tenga una segunda temporada hasta que haya un anuncio oficial.

Si todavía no lo viste, no esperes más. El refugio de Harlan Coben es un programa que te atrapará desde el primer minuto y que no podrás dejar de ver hasta el final. Es el programa perfecto para los amantes del misterio, el suspenso y el drama adolescente.

